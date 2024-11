V BiH pridržanega Rusa iskal tudi Interpol

Ruski državljan, ki naj bi v Bosni in Hercegovini usposabljal Moldavce za povzročanje nemirov, je na zahtevo Poljske na mednarodni tiralici Interpola, so za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) v sredo pojasnili iz službe za zadeve s tujci BiH. Osumljenec trenutno čaka na izgon iz BiH.

Sodišče BiH je za ruskega državljana zaradi tiralice Interpola odredilo pripor. Zakaj je na tiralici mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol, pa v službi za zadeve s tujci BiH za RSE niso pojasnili.

Ruskega državljana so pridržali v soboto na območju Bosanske Krupe na severozahodu države zaradi ponarejenih dokumentov. Sumijo ga tudi, da je bil del mreže, ki je v BiH usposabljala Moldavce za povzročanje nemirov.

V BiH je vstopil z ruskimi dokumenti, med aretacijo pa je imel pri sebi španske dokumente. V državo je prišel februarja iz Turčije.

Moldavska policija je sredi oktobra pred volitvami in referendumom o približevanju EU razkrila domnevni program usposabljanja moldavskih državljanov za sprožanje nemirov. Usposabljanja so po navedbah tamkajšnjih oblasti potekala v Rusiji, deloma pa tudi v taborih v Srbiji in na ozemlju entitete BiH Republike Srbske.

Moldavci so z izjemno majhno večino podprli približevanje EU – za vpis članstva v EU kot strateškega cilja v ustavo je glasovalo 50,4 odstotka volivcev. Na predsedniških volitvah je v drugem krogu slavila dosedanja predsednica Maia Sandu.