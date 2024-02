Za njim izdali tiralico, on pa se iz eksotičnih lokacij Interpolu posmehuje na Facebooku #foto

Za Britancem Ewanom Corbettom, ki ga Interpol išče zaradi povzročitve hude prometne nesreče, so objavili tiralico, mladenič pa na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavlja fotografije iz priljubljenih azijskih destinacij in se skriva roki pravice.

25-letnik iz Middlesbrougha v Veliki Britaniji Ewan Corbett že nekaj mesecev redno objavlja fotografije in videoposnetke s svojih potovanj, Interpolu pa ga še vedno ni uspelo izslediti. Iščejo ga že od leta 2022, ko ni prišel na sodno obravnavo usodne prometne nesreče s smrtnim izidom iz leta 2020, v kateri je umrl 21-letnik, nesrečo pa naj bi povzročil Corbett. Britanec je bil tudi obtožen vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Kot je poročal britanski Mirror, je Corbett v Azijo pobegnil pod lažno identiteto in se redno javlja na Facebooku. Ta teden je na Facebooku tudi zapisal "J... se, Interpol". Interpol je za njim razpisal rdečo tiralico, kar pomeni, da ima katerakoli država zunaj EU, v katero vstopi, možnost, da ga aretira, še poroča Mirror.

"Videti je, da moje priznanje nedolžnosti ni prišlo v medije, vse drugo pa je tam"

Na svojem Facebooku je Corbett objavil posnetek zaslona zgodbe z Mirrorja in ga delil skupaj s svojim sporočilom: "Videti je, da moje priznanje nedolžnosti ni prišlo v medije, a vse drugo je tam. To je za Interpol, imeli ste svojo priložnost, zdaj me ni več." Na koncu videoposnetka iz čolna reče: "J... Interpol."

Kot je še razvidno iz njegovih objav, je trenutno v Hanoiu v Vietnamu, pred dnevi je bil v Kambodži, večinoma pa se zadržuje tudi na Tajskem ali pa v drugih azijskih državah. Po zadnji izjavi policije North Yorkshire že poteka obsežna preiskava, da bi Corbetta locirali. Glavno državno tožilstvo v Angliji in Walesu Crown Prosecution Service (CPS) sicer ve, kje je Corbett, vendar okleva z zahtevo po izročitvi, ker policija ne more natančno določiti njegove lokacije.

Tožilec je na sodišču v Yorku dejal, da je Corbett potoval po jugovzhodni Aziji, pri tem pa je uporabljal lažno identiteto in plačeval podkupnine za vstop v države. Za njim so razpisali rdečo tiralico Interpola in nalog EU za prijetje.