Interpol razpisal tiralico za glavnim osumljencem za napad na severu Kosova

Tožilstvo v Beogradu je Radoičića obtožilo več kaznivih dejanj, med drugim nedovoljene proizvodnje, posedovanja in prometa s strelnim orožjem in eksplozivnimi snovmi. Očita mu tudi, da je dobavljal orožje iz Tuzle v Bosni in Hercegovini. Priština medtem trdi, da je orožje napadalcem zagotovil Beograd. Foto: Reuters