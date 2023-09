Kaj lahko povzroči novi val nasilja na Kosovu?

Poznavalca problematike na Kosovu se strinjata, da je o motivih in ozadjih nedeljskega incidenta na severu Kosova še prezgodaj govoriti. Nujnih bo še precej dodatnih informacij, kdo stoji za napadom, menita sogovornika. Zagotovo pa tokratna eskalacija nasilja, ki je le zadnja v nizu, ne more koristiti nobeni strani.

Varnostne razmere na severu Kosova, kjer je bil v nedeljo v vasi Banjska ubit kosovski policist, v spopadih, ki so sledili, pa še štirje napadalci, šest so jih priprli, so še vedno napete. Spopadi med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami so se nadaljevali celo nedeljo, kosovska policija je nadzor nad območjem prevzela šele pozno zvečer. Vse dostope do vasi Banjska še vedno blokirajo okrepljene policijske sile. Po vasi je razporejenih veliko število policistov v oklepnih vozilih, poroča srbska nacionalna televizija RTS.

Kosovski premier Albin Kurti je napad na policijo označil za teroristično dejanje s podporo Beograda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je sinoči poudaril, da srbska vojska in policija nimata nobene povezave s tem incidentom.

Pri napadalcih naj bi zasegli več sto pušk in strelivo, vključno s težko vojaško opremo

Kaj natančno se je zgodilo v nedeljskem incidentu, tako še ni mogoče z gotovostjo trditi, ugibanja pa so nehvaležna. Nujnih bo še precej dodatnih informacij, kdo stoji za ozadjem napada, menita sogovornika.

"Trenutno obstaja še preveč neznank. Nenavadno pa je, da je bila v organizirani akciji uporabljena ogromna količina orožja, ki iz Srbije na Kosovo ne more priti nenadzorovano. Na to namreč nakazuje celodnevni spopad napadalcev s kosovsko policijo," opozarja Rok Zupančič, izredni profesor na Katedri za obramboslovje ljubljanske fakultete za družbene vede. Kurti je namreč sporočil, da so pri napadalcih zasegli več sto pušk in strelivo, vključno s težko vojaško opremo, kot so mitraljezi in granate.

"Obstaja veliko teorij, kdo bi lahko stal za napadi. Lahko pa rečemo, da gre za dogodke, ki na eni strani ustrezajo vsem in na drugi strani nobenemu. Še posebej ne prebivalcem severnega Kosova, tako etničnim Albancem kot tudi etničnim Srbom. S takimi dogodki se namreč ustvarja ozračje, kjer je nemogoče sobivanje, na njihovih hrbtih pa se izvaja širša igra tako uradnega Beograda kot tudi Prištine in verjetno celotne politike EU," poudarja Faris Kočan s Katedre za mednarodne odnose na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Zupančič kot nenavadno ocenjuje tudi hitro reakcijo Vučića, ki je incident označil kot pobudo lokalnega srbskega prebivalstva na severu Kosova. Na dogajanje se doslej ni odzvala niti Srpska lista, podaljšek Vučićeve politike na severu Kosova. "Vse to incident postavlja v čudno luč," opozarja.

Foto: Guliverimage "Razmere na severu Kosova so se v primerjavi z zadnjim desetletjem radikalno spremenile. Vučić prek Srpske liste ne obvladuje več severnega Kosova. Srbi na Kosovu so razpršeni in tudi sami nimajo enotnih interpretacij, kaj se je v nedeljo pravzaprav zgodilo," poudarja Zupančič. Ugibanja, da za incidentom morda stoji skupina ruskih plačancev Wagner, označuje za špekulacije. Znano je, da so bili med aretiranimi napadalci zagotovo tudi lokalni prebivalci severnega Kosova.

Kurti bo še zaostril boj proti kosovskim Srbom

Zupančič ocenjuje, da tokratna eskalacija nasilja ne more koristiti nobeni strani. "Zagotovo pa incident najbolj škoduje običajnim kosovskim Srbom, tistim, ki niso vpleteni v nobene kriminalne strukture. Kurti je zdaj dobil dobro osnovo, kako je treba s t.i. teroristi postopati. Zagotovo bo še zaostril represivni boj proti kosovskim Srbom, česar so se ti najbolj bali," napoveduje Zupančič.

Foto: Reuters Oba sogovornika izpostavljata, da se nekaj ranjenih napadalcev zdravi v bolnišnici v Novem Pazarju v Srbiji. To nakazuje na dobro usklajeno logistično akcijo, ki bi jo težko izvedla samoorganizirana skupina napadalcev, temveč jo je najverjetneje koordinirala Srbija, ocenjuje Zupančič. "Nakazuje pa tudi na prepustnost meje med Srbijo in Kosovim, ki je sicer formalno zaprta," poudarja Kočan.

Vsak etnični konflikt lahko pretrese regijo

Za Zupančiča bo v prihodnjih dneh zanimivo spremljati pričevanja srbskih vernikov, ki so bili ob vdoru napadalcev v pravoslavnem samostanu. Sprašuje se, ali jim bodo srbske oblasti sploh dovolile pričati.

Ali bo novi val nasilja vplival na zaostritev razmer na Zahodnem Balkanu, Kočan odgovarja, da ima vsak konflikt iz etnično motiviranih incidentov potencial, da pretrese regijo. S tem se odpirajo stare rane in onemogoča regionalno sodelovanje. "To je predpogoj, da se sploh lahko pogovarjamo o širitveni perspektivi teh držav. Nenazadnje bo škodoval tako Srbiji kot Kosovu pri njunih naporih za vizumsko liberalizacijo in članstvo v EU," še sklene Kočan.