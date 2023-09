Kosovske oblasti po napadu pridržale šest ljudi

Kosovske oblasti so po nedeljskem napadu na policijo v kraju Banjska na severu Kosova pridržale šest ljudi, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, tudi terorizma. V napadu je bil ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še trije napadalci. EU poziva k ponovni vzpostavitvi miru in stabilnosti ter poudarja nujnost dialoga.

Napad s strelnim orožjem in ročnimi granatami na policijsko patruljo se je po navedbah kosovske policije zgodil v nedeljo nekaj pred 3. uro blizu kraja Banjska, ko je policija prišla tja zaradi blokade na eni od cest blizu meje s Srbijo.

Spopadi med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami so se nato nadaljevali ves dan, v njih pa so umrli trije napadalci. Policija je nadzor nad območjem prevzela pozno zvečer. Tam je bilo zjutraj mirno, a izjemno napeto, ceste v Banjsko iz smeri Leposavića, Zubinog Potoka in Zvečana, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo, pa so še vedno blokirane, danes poroča kosovski portal Kosovo Online.

Privedli so šest napadalcev

Kot so v nedeljo zvečer sporočili s posebnega državnega tožilstva, so privedli in priprli šest napadalcev. Sumijo jih več kaznivih dejanj, med njimi tudi napada na ustavno ureditev Kosova, načrtovanja terorističnih dejanj in nezakonitega posedovanja orožja.

Potem ko je policija prevzela nadzor nad območjem, je kosovski premier Albin Kurti sporočil, da so pri napadalcih našli veliko količino vojaškega orožja. Dodal je, da so zasegli več sto pušk in strelivo, vključno s težko vojaško opremo, kot so mitraljezi in granate.

Borrell pozval k vzpostavitvi miru

Kurti je napad na policijo označil za teroristično dejanje s podporo Beograda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v nedeljo zvečer med izrednim nagovorom poudaril, da srbska vojska in policija nimata nobene povezave s tem incidentom. Dejal je še, da je umor policista na Kosovu nesprejemljiv in da za takšno dejanje ni opravičila, a da se je zgodilo tisto, na kar je že dolgo opozarjal, in sicer da so se Srbi uprli, ker nočejo več trpeti Kurtijevega "terorja".

Nasilje je že v nedeljo najostreje obsodil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Pogovarjal se je tako s Kurtijem kot Vučićem ter pozval k ponovni vzpostavitvi miru in stabilnosti.

Posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak pa je ponoči na družbenem omrežju Facebook sporočil, da "ta grozljivi napad dodatno poudarja nujnost preventivne diplomacije in dialoga". Napovedal je, da se bo v prihodnjih dneh popolnoma osredotočil na iskanje poti naprej.