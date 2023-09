Razmere na Kosovu se zaostrujejo: v nočnem streljanju ubit policist

Na severu Kosova je bil danes zgodaj zjutraj v napadu ubit policist, še en pa je bil ranjen, je sporočil kosovski premier Albin Kurti. Policijsko patruljo so po navedbah policije napadli s strelnim orožjem in ročnimi granatami, ko se je približevala blokadi na eni od cest blizu meje s Srbijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kurti je v sporočilu na družbenem omrežju Facebook napad na policiste označil za teroristično dejanje. "Napadalci so profesionalci, ki nosijo maske in so močno oboroženi," je zapisal.

Razmere na severu Kosova so se močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Po junijskih pogovorih, na katerih sta se srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti sestala z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom, so se napetosti nekoliko umirile.

Borrell je sicer v torek po novem krogu pogovorov, ki sta se jih udeležila Vučić in Kurti, poudaril, da je EU zaskrbljena, ker Beograd in Priština ne izvajata svojih zavez iz sporazuma o poti k normalizaciji odnosov. Opozoril je, da obe strani lahko izgubita priložnosti za napredek na svoji evropski poti.