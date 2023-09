Med begom pred policisti skočil skozi okno, sledila je aretacija

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so v začetku septembra tamkajšnji policisti aretirali 26-letnega državljana Kosova, za katerega utemeljeno sumijo, da je med 10. junijem in 7. septembrom v Mariboru izvedel najmanj šest kaznivih dejanj velikih tatvin z vlomom. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil pripor.

Osumljenec je imel prijavljeno začasno bivališče v Sloveniji, vendar je več mesecev neprijavljen bival na območju Maribora.

Podjetje oškodoval za približno 6.000 evrov

Septembra je kar trikrat vlomil v poslovni prostor na mariborskem Taboru. Prvič je vlomil 1. septembra, ko je prostore zapustil po sproženem alarmu, ne da bi kaj odtujil. Pri tem je povzročil materialno škodo v višini tisoč evrov. Nekaj dni kasneje, 5. septembra, je ponovno vlomil v isti objekt. Odtujil ni ničesar, povzročil pa le materialno škodo. Sedmega septembra je po vlomu iz notranjosti odnesel bankovce. Pri begu je skočil skozi okno, ko so ga na kraju prijeli policisti. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Podjetje je skupno oškodoval za približno 6.000 evrov.

Policisti so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je moški osumljen storitve še štirih kaznivih dejanj. V juliju in avgustu je vlomil v dve trgovini, junija in avgusta pa v gostinska lokala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo v zvezi z morebitno storitvijo drugih kaznivih dejanj.