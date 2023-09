V Dobruški vasi množični napad na policista in policistko

Lastniku zemljišča sta pomagala policistka in policist, ki so ju občani množično napadli. Fotografija je simbolična.

Lastniku zemljišča sta pomagala policistka in policist, ki so ju občani množično napadli. Fotografija je simbolična. Foto: Ana Kovač

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da se je v sredo okoli 13. ure na območju Dobruške vasi zgodil napad na lastnika enega od zasebnih zemljišč in policista, ki sta bila obveščena o dogodku.

Kot so zapisali, je osumljenec poskušal preprečiti izvedbo zemeljskih del na zasebnem zemljišču in pri tem lastniku zemljišča grozil z zračno puško. Lastnik je grožnje prijavil policiji in se po podani prijavi skupaj z dvema policistoma vrnil na svoje zemljišče.

Dva občana sta policistki in policistu priskočila na pomoč, a so napadli tudi njiju

Policista je pri izvajanju nalog napadlo večje število prebivalcev naselja in jima poskušalo preprečiti prijetje osumljenca, ki je grozil lastniku. Dva občana sta policistki in policistu priskočila na pomoč, vendar so napadli tudi njiju.

Zaradi množičnega napada so na pomoč napotili več policijskih patrulj, policisti pa so na kraju odzveli prostost štirim osumljencem. Eden je s kraja dogodka pobegnil, zato so takoj začeli aktivnosti za njegovo izsleditev.

Pri iskanju so sodelovali novomeški policisti, kriminalisti in vodniki službenih psov, območje pa so pregledali tudi s policijskim helikopterjem. Tudi petega osumljenca so izsledili in ga pridržali. Vseh pet je še vedno v policijskem pridržanju.

Policistka in policist sta bila v napadu lažje poškodovana in so ju oskrbeli reševalci. Med preiskavo so našli in zasegli tudi zračno puško, s katero je osumljenec grozil lastniku zemljišča.

Na policijski upravi so dodali, da intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, po končani preiskavi pa bodo zoper pet osumljencev podali kazenske ovadbe.