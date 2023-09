V kombiju nezakonito prevažal 14 Turkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Čateža ob Savi so policisti ponoči ustavili kombi znamke Mercedes z nemškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni Nemec. Ugotovili so, da v vozilu prevaža 14 Turkov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Policisti so vozniku odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bodo voznika privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s Turki še niso končani.