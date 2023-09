Policija: Zavedamo se varnostnih tveganj, povezanih z azilnim domom na Viču

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na varnostna tveganja, povezana z migracijami, je po pojasnilih PU Ljubljana tudi število oseb, ki so nastanjene v azilnem domu na Viču, čemur sproti prilagajajo varnostno oceno in svoje aktivnosti.

Na ljubljanski policijski upravi se zavedajo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih z nastanitvijo migrantov v azilnem domu na Viču, zato operativno delo v okolici doma prilagajajo glede na varnostne razmere. Sicer so lani in letos v središču Ljubljane in na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje.

Po pojasnilih ljubljanske policijske uprave so na območju središča Ljubljane v preteklem in v tem letu zaznali povečano število kaznivih dejanj drznih tatvin in kaznivih dejanj zoper premoženje. Porast teh beležijo tudi na območju Viča, zato so delo na terenu prilagodili tako, da v največji mogoči meri zagotavljajo varnost ljudi, ter "s ciljem, da se zaznana ali naznanjena kazniva dejanja v celoti preiščejo in storilci ustrezno procesirajo", so na Policijski upravi Ljubljana poudarili v odgovoru STA.

Zavedajo se pomena sodelovanja z lokalno skupnostjo

Hkrati pri zagotavljanju varnosti sodelujejo z vodstvom oziroma predstavniki azilnega doma, varnostnimi službami in drugimi institucijami. Zavedajo se tudi pomena sodelovanja z lokalno skupnostjo, zato na vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezujejo stike ter posredujejo informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju.

"Na območju centra in tudi v drugih kritičnih delih mesta, tudi na območju Viča, opravljamo stalne poostrene nadzore ter tudi z drugimi oblikami dela, kot so civilne patrulje, patrulje konjenice, vodniki službenih psov, zagotavljamo javno varnost. Več takšnih nadzorov opravljamo tudi v nočnem času, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na mestih, kjer je pričakovati večje število ljudi. Ne gre pa prezreti dejstva, da je med drugim, tudi zaradi povečane prisotnosti policije, večji delež uspešno preiskanih kaznivih dejanj," so med drugim dejali na ljubljanski policijski upravi.