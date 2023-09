Azilni dom na Viču poka po šivih, migranti spijo po hodnikih in na prostem

Do konca avgusta je slovenska policija obravnavala že več kot 36 tisoč nedovoljenih vstopov v državo, zaradi številnih prošenj za mednarodno zaščito pa po šivih pokajo tudi namestitvene kapacitete v azilnem domu v Ljubljani. Varuh človekovih pravic in nevladne organizacije so vlado zaradi nevzdržnih razmer že pozvali k ukrepanju, je poročal Radio Slovenija.

Azilni dom v Ljubljani ima prostora za 350 ljudi, trenutno je tam nastanjenih 1.200 oseb. Postelj ni dovolj za vse, razmere so izjemno hude, je opozorila Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.

"Nekateri spijo v kontejnerjih, veliko jih je na prostem ali po hodnikih in Slovenija trenutno ni več sposobna zagotavljati minimalnih standardov sprejema," je opozorila.

"Kar je bilo mogoče, smo spremenili v bivalne prostore"

Na vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov priznavajo prostorsko stisko, a kot je pojasnila direktorica Katarina Štrukelj, so "vse prostore, kjer je bilo mogoče, spremenili v bivalne prostore, pripeljali dodatna ležišča in tudi manjši šotor". Dodaja, da vsem migrantom zagotavljajo prehrano, obleko in nujno zdravstveno oskrbo.

"Iščemo kapacitete, od zidanih objektov do zemljišč, kjer bi lahko postavili šotore ali kontejnerje," je ob tem dodala Štrukljeva.

Brez dostojanstva

Da tak način reševanja prostorske stiske ni primeren, poleg nevladnih organizacij ugotavlja tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki pričakuje hiter in učinkovit odziv vlade za zaščito dostojanstva in varnosti ljudi, ki bivajo v azilnem domu. Ni prvič, da je o tem obvestil pristojne in zahteval ukrepanje.