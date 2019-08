Nasilje varnostnikov v azilnem domu v Ljubljani?

Na družbenem omrežju Facebook so se pojavile informacije o domnevnih zlorabah in nasilnem vedenju do prosilcev za azil, ki so nastanjeni v Azilnem domu Vič v Ljubljani. Obtožbe letijo na račun varnostnikov iz varnostne službe Galekom, ki skrbijo za red in mir v omenjenem azilnem domu. Kot poudarjajo aktivisti in prosilci za azil, je nasilno vedenje varnostnikov v domu precej običajno, o tem pa po njihovih besedah nazorno govori tudi zgornji posnetek, ki ga je na YouTubu objavila civilna iniciativa Info Kolpa.

Kot so zapisali na strani skupine Protirasistična fronta brez meja na Facebooku, je omenjena varnostna služba od februarja do julija letos na račun svojih storitev prejela 460 tisoč evrov. V povezavi z očitanimi zlorabami in nasiljem, za katerim naj bi stali varnostniki, podrobno izpostavljajo primer prosilca za azil z imenom Ibrahim.

Prosilec za azil po prijavi deležen groženj in žalitev

Ta je po njihovih navedbah pred mesecem dni opozoril direktorico Azilnega doma Vič Katarino Šturkelj na kriminalne dejavnosti, ki naj bi jih v azilnem domu domnevno izvajali nekateri varnostniki. Kot poudarjajo, je bil prosilec za azil po prijavi deležen groženj in žalitev s strani nekaterih varnostnikov.

Nasilno vedenje varnostnikov do prebežnikov naj bi bilo v domu precej običajno. Foto: STA

Ko so pred enajstimi dnevi varnostniki proti Ibrahimu brez opozorila, tako trdijo člani omenjene skupine na Facebooku, uporabili solzivec, je v domu izbruhnil pretep med prosilci za azil, varnostniki in policijo. Policija je takrat sporočila, da dva tujca nista upoštevala ukazov varnostnikov. Ker sta s kršenjem javnega reda in miru nadaljevala tudi po prihodu policistov, so jima odvzeli prostost.

Kaj se dogaja v azilnem domu?

Ibrahima so odpeljali v bolnišnico, nato na policijsko postajo, potem pa v center za tujce v Postojni, kjer ima omejeno svobodo gibanja. Po poskusu samomora je prosilec za azil začel gladovno stavkati, kar traja zdaj že šesti dan, pravijo v omenjeni skupini.

Tudi v luči njegove zgodbe bo skupina prosilcev za azil pod imenom La lutte de la Liberte (sl. Boj za svobodo) pred Azilnim domom Vič v torek dopoldne predstavila položaj prosilcev za azil v Sloveniji ter domnevne zlorabe in nasilno vedenje nekaterih varnostnikov, ki delajo v prej omenjenem azilnem domu.

V družbi Galekon so za časnik Dnevnik očitke o tem, da bi varnostniki grobo ravnali s prosilci za azil, medtem že ostro zanikali. Kot so poudarili, omenjene navedbe niso resnične. Dodali so, da z vsakim prosilcem za azil ravnajo humano in da nikakor ne drži, da bi varnostniki komurkoli grozili.