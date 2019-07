Nov posnetek nezakonitega ravnanja hrvaških policistov z migranti #video

Potem ko je v javnost prišlo že več posnetkov nasilnega ravnanja hrvaških policistov z migranti, je britanska televizija BBC objavila nov videoposnetek migrantov s hrvaško-bosanske meji, ki so jih hrvaški policisti nezakonito vrnili na ozemlje Bosne in Hercegovine.

Migranti pričajo o grobem ravnanju hrvaških policistov. Govorijo o pretepanju, kar podkrepijo s poškodbami, uničevanju mobilnih telefonov in odvzemanju denarja. Več migrantov je zatrdilo, da so jim hrvaški policisti odvzeli po več sto evrov gotovine.

Župan Bihaća se je o dogajanju prepričal na lastne oči

Za BBC je spregovoril župan Bihaća Suhret Fazlićev, ki je bil sam priča vračanju migrantov v BiH. Čeprav je hrvaške policiste opozoril na nezakonito ravnanje, so mu odgovorili, da le izpolnjujejo ukaze nadrejenih.

Novinarji BBC so anonimno spregovorili tudi z enim od hrvaških policistov, ki jim je dejal, da zgolj uresničuje navodila nadrejenih. Ti so jim naročili, naj migrante ujamejo, preden zaprosijo za azil ali se srečajo s skupinami za zaščito človekovih pravic. Kasneje so sami ugotovili, da je njihovo ravnanje napačno.

Čeprav hrvaška policija zanika nezakonito vračanje migrantov, je BBC-jevim novinarjem uspelo posneti dva kombija hrvaške policije, ki sta se pripeljala v bližino zelene meje. Počakala sta na migrante in jih nezakonita vrnili v BiH, saj je to v nasprotju z evropsko zakonodajo. Za pripravo prispevka so želeli pred kamere dobiti tudi predstavnike hrvaške vlade, ki pa so sodelovanje v prispevku zavrnili.

BBC je posnel tudi prihod hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović na zeleno mejo. Ta je poškodbe migrantov pripisala nevarnemu terenu, ki ga morajo prehoditi na svoji dolgi poti. Odločno je zavrnila kakršnokoli nasilje hrvaških policistov.

V zadnjem letu je hrvaško-bosansko mejo prečkalo okoli 20 tisoč migrantov, pet tisoč jih je še vedno ujetih v BiH, sklenejo v prispevku BBC.