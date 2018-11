The Guardian: Hrvaški policisti na meji pretepajo migrante #video

Posnetek na spletni strani britanskega časnika Guardian prikazuje prosilce za azil iz Alžirije, Sirije in Pakistana, ki jih je hrvaška policija ujela med ilegalnim prečkanjem meje med BiH in Hrvaško. Migranti trdijo, da so jih hrvaški policisti pred deportacijo v BiH brutalno pretepli.

"Hrvaška policija jih muči. Lomi jim kosti"

Posnetek je britanskemu časniku poslal 17-letni Sami, migrant iz Sirije. Skrit v grmovju je začel snemati, ko je zaslišal krike, piše Guardian. "Hrvaška policija jih muči. Lomi jim kosti." A hrvaško ministrstvo za notranje zadeve obtožbe zavrača. Po njihovih navedbah pričevanje migranta nakazuje na to, da bi za konkretnimi dejanji lahko stale paravojaške enote hrvaških Srbov, ki so aktivne na bosanski meji.

Hrvaška je ogorčena, da se varovanje hrvaške meje, ki je izključno v pristojnosti hrvaške policije, skuša diskreditirati in povezovati s tajnimi paravojaškimi enotami. Poudarjajo, da bo hrvaška policija nadaljevala z nadzorom meje in državo varovala pred nezakonitimi migracijami.

Med pretepenimi naj bi bili tudi otroci in ženske

Nevladna organizacija No Name Kitchen (NNK), ki pomaga pri razdeljevanju hrane iskalcem azila v Srbiji, BiH in Italiji, vsak teden opazi okoli 50 do 100 ljudi, ki jih hrvaške oblasti vrnejo v BiH. 70 odstotkov naj bi jih bilo pretepenih.

Foto: Reuters

Kot je za Guardian povedala ena od humanitarnih delavk, so njihove ekipe v BiH v zadnjih nekaj mesecih redno pomagale tistim, ki naj bi jih napadli pri poskusu prečkanja meje na poti čez Hrvaško in v Slovenijo. Med ranjenimi naj bi bili včasih tudi otroci in ženske. Po njihovih pričevanjih oblasti pogosto ignorirajo njihove zahteve po azilu in zaščiti.

Letos je v Evropo prišlo manj migrantov kot lani

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) je po poročanju Guardiana ta teden sporočila, da bo v Evropo letos najverjetneje prišlo najmanj nezakonitih migrantov v zadnjih petih letih. V prvih desetih mesecih je mejo nezakonito prečkalo 118.900 migrantov, kar je 31 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Vzeli naj bi jim denar in mobilne telefone

O nasilju hrvaških policistov se je sicer Guardian razpisal že pred časom, nanj pa so opozarjale tudi nekatere nevladne organizacije in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) v svojem poročilu. To pravi, da so hrvaški policisti od začetka leta do septembra oropali in pretepli 700 migrantov, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. Med tistimi, ki so bili deležni nasilja, naj bi bili tudi otroci in nosečnice. Prebežnikom naj bi ob pregledu vzeli tudi denar in mobilne telefone. Hrvaška je te obtožbe večkrat zavrnila.

Po poročilu UNCHR naj bi Hrvaška prav tako izgnala 2.500 migrantov. Od tega jih je 1.500 dejalo, da niso imeli možnosti vložiti prošnje za azil.