Grabar-Kitarovićeva: Pri nadzoru meje je treba do migrantov uporabiti "malo sile"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na švicarski televiziji so maja predvajali posnetke, kako hrvaški policisti vračajo skupine migrantov v Bosno in Hercegovino. Migranti v prispevku so med drugim pričali o nasilnem ravnanju hrvaških policistov.

Treba je uporabiti "malo sile"

V torek zvečer so znova predvajali del posnetkov in z navedbami soočali Hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. Na novinarsko vprašanje, kaj misli o nezakonitem ravnanju hrvaških policistov pri zavračanju migrantov, je hrvaška predsednica odgovorila z vprašanjem, zakaj mislijo, da je t.i. pushback oz. preprečevanje vstopa migrantov v nasprotju z zakoni.

"Govorimo o nezakonitih migrantih, ljudeh, ki si nezakonito želijo vstopiti na Hrvaško in jih policija vrača nazaj v BiH. Obstajajo mejni prehodi, ki so odprti za vse, ki si želijo priti na Hrvaško in zaprositi za azil", je odgovorila.

Na vprašanje, kaj meni o poročilih nevladnih organizacij o nasilju hrvaške policije, je odgovorila, da se je o tem pogovarjala s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem ter s policisti, ki nadzirajo mejo, ki so potrdili, da ne uporabljajo pretirane sile.

Foto: STA

"Seveda je potrebne malo sile, da bi potisnili ljudi, a je treba vedeti tudi, kakšen je teren ob meji," je dejala v pogovoru, ki ga je na svoji spletni strani objavila SRF. Spomnili so še, da je Grabar-Kitarovićeva prejšnji teden s skupino novinarjev obiskala del hrvaške meje ob BiH.

Hrvaška predsednica je v prispevku tudi poudarila, da govorijo o hrvaški meji, ki je tudi zunanja meja EU, ob kateri hrvaška policija pred nezakonitimi migracijami varuje Evropsko unijo in tudi Švico.

Priznala, da Hrvaška krši mednarodno pravo

SRF je v prispevku sklenila, da t. i. pushback oz. nezakonito zavračanje migrantov, ne da bi jim omogočili azilni postopek, ni v skladu z mednarodnim pravom, ter da policija ne sme brez ustreznega postopka pregnati ljudi čez zeleno mejo v drugo državo.

Grabar-Kitarovićeva je v pogovoru za SRF še enkrat potrdila svoje trdno stališče do migrantov in njihovega gibanja skozi Hrvaško, so poročali na portalu regionalne televizije N1.

Hrvaška predsednica je po pisanju portala index.hr v svoji izjavi priznala, da Hrvaška krši mednarodno pravo, ko gre za ravnanje do migrantov ter da policija uporablja nasilje nad migranti. Njeno priznanje pa se je zgodilo med poskusom, da bi branila in opravičila hrvaško politiko do migrantov, še navaja portal.