Pogrešano Slovenko na Hrvaškem išče več deset reševalcev #video

Še minulo soboto je bila iskalna akcija na otoku Mljet v polnem teku. Gorski reševalci, gasilci, policisti in drugi prostovoljci so iskali na kopnem, v vodi in po zraku. "Niti metra poti ni več, ki ga ne bi preiskali in prehodili tako ljudje kot psi. Iščemo jo tudi z droni in helikopterji," je povedal Marijo Begić, vodja gorskih reševalcev iz Dubrovnika.

Zadnje dni niso našli nobene nove sledi

Od nedelje zvečer iskanje nadaljujejo v manjšem obsegu. V zadnjih 13 dneh iskalne akcije namreč niso našli nobene nove sledi. Pogrešano Slovenko naj bi videli tudi v Dubrovniku. Gorski reševalci, čeprav v manjši zasedbi, iskanje nadaljujejo. Vodja dubrovniških gorskih reševalcev pravi, da bo iskalna akcija na Mljetu spet v polnem teku, če bodo odkrili kaj novega. Dokler je ne najdejo, je, kot pravi, mogoče čisto vse.

V Sloveniji reševalcem pogosto pomagajo psi

Tako veliko reševanje zahteva veliko organizacije in priprav, nam je povedal vodja ljubljanske enote reševalnih psov Zvonko Majcen. ''Naredimo načrt, to pomeni, da iskalno območje razdelimo v manjše sektorje, potem pa preiščemo vsak sektor posebej," je povedal. Psi lahko pogrešanega najdejo tako, da iščejo natanko določen vonj ali vonj katerega koli človeka. Tudi slovenski vodniki reševalnih psov so vajeni velikih reševanj. Lani jeseni je kar 50 vodnikov s psi iskalo pogrešanega na Krvavcu.