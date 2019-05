Švicarska televizija objavila dogajanje na hrvaški meji

Na švicarski radioteleviziji (SRF) so v sredo zvečer objavili posnetke, kako hrvaški policisti vračajo skupine migrantov v Bosno in Hercegovino. Migranti v prispevku pričajo o nasilnem ravnanju in tudi rasizmu hrvaških policistov. Hrvaško notranje ministrstvo sicer navedbe o nezakonitih ravnanjih svojih pripadnikov zanika.

Hrvaška policija se že dlje časa sooča z obtožbami, da nezakonito in nasilno vrača migrante v BiH. O tem so večkrat poročale različne mednarodne humanitarne in hrvaške nevladne organizacije.

Tudi v televizijski oddaji Rundschau na prvem programu SRF so zatrdili, da hrvaški policisti odrekajo možnost migrantom, da bi zaprosili za azil. Tisti, ki so jih vrnili iz Hrvaške v BiH, so za švicarsko televizijo povedali, da so bili deležni fizičnega nasilja. Proti njim so policisti uperili tudi orožje, jim uničili mobilne telefone in odtujili denar, so zatrdili.

Predvajali so posnetke z območja mejnega prehoda Gradina v BiH nedaleč od Jasenovca iz konca aprila letos. Novinarska ekipa je posnela več primerov, v katerih so hrvaški policisti skupino migrantov pripeljali do meje z BiH v kombijih in jih nato poslali čez mejo, čeprav sami tega niso hoteli. Kot so dodali, so obmejni policisti BiH glede tovrstne vrnitve migrantov zamižali.

Pravico do prošnje za azil naj bi hrvaški policisti odvzeli tudi družini z majhnimi otroki. Kot so navedli, so na ta način vrnili približno 70 ljudi, večinoma iz Alžirije, Afganistana, Bangladeša in Pakistana.

Hrvaška zanika

Hrvaško notranje ministrstvo je znova zavrnilo tovrstne navedbe o domnevnih nezakonitih deportacijah migrantov. Za SRF so pojasnili, da ni šlo za nobene nezakonite poteze ter da na posnetkih ni videti nasilnega ravnanja hrvaških policistov.

Kot so dodali, je na posnetkih videti "uradno akcijo v skladu s schengenskim zakonikom, katere namen je preprečiti ilegalni vstop v EU". Pojasnili so, da so policisti opravljali svoje naloge v skladu z namenom odvračanja skupine ljudi od nezakonitega vstopa v EU mimo uradnih mejnih prehodov.

Nemški strokovnjak: Hrvaška si zasluži kritike

SRF je posnetke predstavila tudi nemškemu pravnemu strokovnjaku za migracije Marcusu Englerju, ki je ocenil, da je šlo za kršitve evropskega in mednarodnega prava, ki prepoveduje skupinski izgon brez pravnega postopka. Med drugim je dejal, da si Hrvaška zasluži kritike, čeprav za takšno ravnanje ni odgovoren samo Zagreb, temveč celotna EU, ki tudi financira hrvaško policijo na svoji zunanji meji. Evropska komisija se na posnetke SRF ni odzvala, so še povedali v prispevku.