Švicarska televizija pokazala, kako Hrvatje vračajo migrante v BiH #video

V reportaži švicarske novinarke je pričevanje enega od migrantov o tem, kako ga je slovenska policija predala hrvaškim kolegom, ti pa so jih privedli do zelene meje z BiH. To naj ne bi bil osamljen primer.

V reportaži švicarske novinarke je pričevanje enega od migrantov o tem, kako ga je slovenska policija predala hrvaškim kolegom, ti pa so jih privedli do zelene meje z BiH. To naj ne bi bil osamljen primer. Foto: Reuters

Nicole Vögele, znana švicarska novinarka in avtorica nagrajenih dokumentarnih filmov, je s svojo 18-minutno reportažo na švicarski nacionalni televiziji SRF pritegnila veliko pozornosti. Tri tedne je preživela na bosanski strani meje s Hrvaško in ugotovila, da hrvaška policija tja vozi migrante, ki jih nelegalno deportira čez zeleno mejo z BiH. Posnetki naj bi zelo jasno prikazovali, kako Hrvaška krši številne zakone, a še huje naj bi jih kršila Slovenija, saj naj bi kot del schengenskega območja te migrante hrvaškim kolegom posredovali prav slovenski policisti.

Vögelejevi je uspelo s sodelavci posneti hrvaško policijo, kako nezakonito pošilja skupine migrantov čez mejo Bosne in Hercegovine.

S tem je pridobila nedvomne materialne dokaze o tem, kako hrvaška policija krši tudi zakone mednarodne konvencije, kar naj bi bilo po mnogih pričevanjih znano že več mesecev, poročajo hrvaški mediji. A švicarska novinarka opozarja, da to ni le problem hrvaške policije, temveč gre za vseevropski problem, piše hrvaški portal Index.hr.

Poglejte, kako Hrvatje pošiljajo migrante v BiH:

Hrvatom migrante predajajo slovenski policisti

V reportaži švicarske novinarke je pričevanje enega od migrantov o tem, kako ga je slovenska policija predala hrvaškim kolegom, ti pa so jih privedli do zelene meje z BiH. To naj ne bi bil osamljen primer.

"Tako mi je povedalo mnogo ljudi v Veliki Kladuši. Zato tudi trdim, da to ni le hrvaški, temveč evropski problem. Glede na pričevanja številnih migrantov je postalo običajno, da slovenska policija ujame migrante v Sloveniji, jih pripelje do mesta Rupa na hrvaški meji in jih tam preda hrvaški policiji, ki jih nato pripelje do zelene meje z BiH, kjer jih pošlje na drugo stran. To je postala nekakšna običajna praksa," je za Index še dejala novinarka.

Opozorila je, da je takšno delovanje slovenske policije še bolj nezakonito kot delovanje hrvaških kolegov, saj je Slovenija del schengenskega območja. Na Ministrstvo za notranje zadeve smo poslali vprašanja, kako komentirajo navedbe švicarske televizije. Odgovore objavimo, takoj ko jih prejmemo.

Hrvaški policisti naj bi migrante pretepli, okradli in jim razbili telefone

V pretresljivi reportaži nastopajo štirje migranti, ki jih je novinarka srečala v Veliki Kladuši. Povedali so ji, da jih je "slovenska policija predala hrvaški policiji", ta pa jih je deportirala nazaj v BiH. Bili so okrvavljeni, sveže rane na koži, ki so jih pokazali novinarki, naj bi jim povzročili hrvaški policisti z udarjanjem z gumijevkami, pestmi in z brcanjem.

Novinarki so pokazali tudi svoje mobilne telefone, ki naj bi jih prav tako uničili policisti. Policija naj bi jih pretepla, jim pokradla ves denar, uničila mobilne telefone, jim onemogočila, da bi zaprosili za azil, in jih brez ustreznih postopkov deportirala v BiH, poročajo v reportaži SRF.

Pred enim tednom je policija na novinarsko vprašanje, kako komentirajo izjave migrantov, da je v Sloveniji težko zaprositi za azil, odgovorila: "Slovenija nikomur ne odreka možnosti, da zaprosi za mednarodno zaščito, na to kažejo številke. Vsakogar, ki poda namero, prepeljemo v azilni dom in mu omogočimo nadaljevanje postopka. Na to, ali bo ostal tam in dejansko podal prošnjo, pa policija nima vpliva." O tem smo pisali v prispevku Policija za več žice, za več nadzora, za strožjo azilno zakonodajo

"Dogajanje na zunanji meji Evropske unije se tiče vseh evropskih držav"

V intervjuju za hrvaški portal Index.hr je novinarka povedala, da se je za reportažo odločila, ker je v medijih prebrala, kaj se dogaja na zunanji meji Evropske unije, ker je to povezano s celotno Evropo, vključno s Švico, in ker ima med drugim tudi znance v nevladnih organizacijah v BiH, ki pomagajo migrantom in od katerih je slišala različne zgodbe.

Novinarka je na terenu tudi v okolici Velike Kladuše preživela tri tedne. Foto: Amnesty International

Na terenu je tri tedne preživela na bosanski strani meje, spoznavala lokalno prebivalstvo in se seznanjala s celotnim območjem, vključno z gozdovi pri Veliki Kladuši, kjer je želela posneti, kar se dogaja.

Že takoj na začetku je od bosanske policije izvedela, da snemanje ni dovoljeno in da prav tako ni dovoljeno govoriti z migranti. Sogovornike je težko naša tudi pri bosanski policiji in drugih institucijah, a ji je kljub temu uspelo izvedeti, kje naj bi bila ta mesta, kjer ljudi vračajo nazaj čez mejo.

Lokacije so si ogledovali skoraj tri tedne in v tem času niso niti enkrat naleteli na bosansko policijo, kar jim je snemanje olajšalo, a hkrati je to tudi dokaz, da je to, kar je počela hrvaška policija, nezakonito, pravi novinarka.

Hrvaški MUP trdi, da posnetki ne dokazujejo kršitev

Hrvaško notranje ministrstvo (MUP) se je na reportažo SRF odzval s sporočilom za medije, v katerem so poudarili, da posnetki nezakonitega pošiljanja migrantov čez mejo niso nikakršen dokaz in da je televizija prikazala nekaj, kar so poimenovali kot "odvračanje".

Zatrdili so še, da ne kršijo nobenih zakonov.

Hrvaška MUP ne krši zakonodaje, so zapisali v sporočilu za javnost. Foto: STA

A ljudi lahko namreč čez mejo deportiraš le tako, da jih na drugi strani pričakajo predstavniki tamkajšnjih organov. Takšna dejanja, kot jih je posnela njihova ekipa, so v nasprotju tako z ženevsko konvencijo kot z nizom drugih evropskih zakonov in pravil, pravi novinarka.

"In še nekaj. Hrvaška policija ves čas govori, da ljudem preprečujejo nezakonit vstop na Hrvaško. Na posnetku lahko vidimo kombije, ki pripeljejo ljudi iz smeri Hrvaške na mejo z BiH. Posnetek dokazuje, da migranti niso v tistem trenutku prišli z bosanske strani in bi jim hrvaška policija preprečila vstop, temveč jih je hrvaška policija sama pripeljala tja. Posnetek torej demantira trditve MUP," je dejala švicarska novinarka za Index.hr.

Enako je leta 2016 počela Madžarska

"Kot nova članica je Hrvaška očitno prisiljena opravljati ne ravno najlepše delo za preostanek Evropske unije. Nevladne organizacije že podrobno poročajo o tem, da so protipravna prisilna vračanja migrantov postala običajna praksa, kar je protizakonito," je v intervjuju pojasnila novinarka.

Kot je dejala, so ji strokovnjaki, ki vse to spremljajo že vrsto let, povedali, da to, kar počnejo slovenski policisti, ni nič novega, ter da je to pred njimi v letu 2016 delala Madžarska v mesecih, dokler niso postavili na meji pregrad in je zaprli. Po njenih besedah gre za razširjeno prakso, katere cilj je preprečiti ljudem vstop v Evropsko unijo.

"Bruslju je v interesu, da si ob vsem tem zatiska oči. Zgovorno je tudi to, da nam od evropskih institucij ni uspelo pridobiti odziva na posnetke iz Hrvaške in BiH, čeprav smo to poskušali. Naleteli smo na zid tišine, vendar smo veseli, da so nemški mediji, zlasti nacionalna televizija ARD, našo zgodbo prenesli naprej," pravi Vögelejeva.

Na kršitve že lani opozarjala Amnesty International Slovenije

Na kršitve pravice do azila in verižna vračanja iz Slovenije prek Hrvaške v BiH je v svojem poročilu lani opozorila že Amnesty International Slovenije (AIS). Junija 2018 je delegacija AIS v Veliki Kladuši in Bihaću v BiH intervjuvala skoraj 70 ljudi. Od tega jih je 58 prišlo do Slovenije, 51 jih je tudi želelo v Sloveniji zaprositi za azil, a so vse vrnili na Hrvaško. Nekaterim so policisti izrecno povedali, da "v Sloveniji azila ni", so zapisali v poročilu, kjer so prav tako objavili pričevanja ljudi, ki trdijo, da so bili hrvaški policisti do njih nasilni.

Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je takrat očitke nevladne organizacije o vračanju prebežnikov zavrnil kot neutemeljene.