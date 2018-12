Kazensko ovadili hrvaške policiste, ker naj bi kršili pravice migrantov #video

Kazensko ovadbo so vložili ob mednarodnem dnevu migrantov, potem ko je mednarodna organizacija Border Violence Monitoring konec prejšnjega tedna objavila videoposnetke, na katerih naj bi bilo videti kolektiven pregon migrantov iz Hrvaške v BiH.

Hrvaški policisti v BiH pregnali 54 skupin migrantov

Posnetki ravnanja hrvaške policije so nastali med 29. septembrom in 10. oktobrom ob meji med Hrvaško in BiH nedaleč od Bihaća. Kot so navedli v organizaciji Border Violence Monitoring, so hrvaški policisti v BiH pregnali 54 skupin migrantov, ki so jih ustavili na hrvaškem ozemlju.

Pred poslopjem hrvaškega tožilstva v Zagrebu so novinarjem povedali, da so posnetke pregona migrantov objavili po številnih pričevanjih beguncev in migrantov ter opozorilih različnih akterjev glede postopkov hrvaške policije ob meji z BiH v preteklih več kot dveh letih.

Z nogo zamahnil proti osebi v koloni

Kot je še dejala predstavnica CMS Sara Kekuš, so posnetki konkreten material za kazensko ovadbo proti policistom. Med drugim je na posnetkih, ki jih je prejšnji konec tedna objavila nemška televizija ARD, videti, kako hrvaški policist z nogo zamahne proti osebi v koloni migrantov ob meji z BiH.

V CMS sumijo, da so hrvaški policisti morda kršili tudi zakon o uporabi orožja, glede na to, da je na posnetkih slišati tudi strele. V ovadbi prav tako omenjajo nečloveško in ponižujoče ravnanje policistov z migranti kot tudi kaznivo dejanje poškodovanja predmetov, ki so v lasti drugih oseb. Od tožilstva zahtevajo učinkovito preiskavo, da bodo lahko kaznovali storilce kaznivih dejanj.

Poleg odstopa ministra Božinovića zahtevajo tudi odstop direktorja hrvaške policije Nikola Milina in načelnika uprave za mejo Zorana Ničena.

Policija: Zakonitosti ni bilo, bile so "metodološke pomanjkljivosti"

Hrvaška policija je poudarila, da v primeru posnetkov ravnanja policistov ni bilo nobenih nezakonitosti, temveč nekaj "metodoloških pomanjkljivosti", kot je izjavil Ničeno v ponedeljkovem pogovoru za regionalno televizijo N1. Potrdil je, da preverjajo vse ovadbe proti policistom.

Ničeno je tudi dejal, da ni šlo za pregon, temveč za odvračanje migrantov z mejne črte. Povedal je, da je na hrvaški meji razporejenih približno šest tisoč policistov, ki se osredotočajo predvsem na boj proti tihotapcem ljudi. Kot je dejal, so letos prijeli 601 osebo zaradi kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi, kar je za skoraj 90 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.