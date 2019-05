SDS zahteva sestanek Sveta za nacionalno varnost

Poziv je na Twitterju objavil predsednik stranke Janez Janša in zapisal, da je "prva skrb vsake vlade varnost lastnih državljanov."

V letošnjih prvih treh mesecih se je število ilegalnih prehodov državne meje s 660 povečalo na 1.639, najpogosteje pa so bili obravnavani državljani Alžirije, Maroka in Pakistana.

Zahteva SDS se sovpada z včerajšnjim dogodkom v Beli krajini, kjer so neznanci ugrabili starejšega moškega in ga zvezanega v prtljažniku njegovega avta odpeljali proti italijanski meji, nato pa ga pri Sežani izpustili in pobegnili v Italijo. Tam so četverico, po besedah hčerke ugrabljenega so bili ilegalni prebežniki, prijeli.

Zaradi razmer na južni meji, ki jih @vladaRS očitno ne obvladuje, zahtevamo takojšen sestanek Sveta za nacionalno varnost. #SNAV

Prva skrb vsake vlade je varnost lastnih državljanov. Pika. — Janez Janša (@JJansaSDS) May 9, 2019

Poklukar: Slovenija je varna

O stanju na meji je pred meseci v intervjuju za Siol.net govoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Na vprašanje, ali je Slovenija varna država, je odgovoril: "Da. Na petstopenjski lestvici je Slovenija trenutno na drugi stopnji, kar pomeni, da je stopnja ogroženosti na nizki ravni. Vendar se moramo zavedati, da je varnost relativen pojem in da se lahko stopnja varnosti hitro spremeni."

Ob tem je še dejal, da danes v Slovenijo prihaja bistveno manj migrantov kot leta 2015 in 2016, "a migrantske tokove zdaj obvladujejo kriminalne združbe in posamezniki. V resnici gre za trgovino z ljudmi. Zaslužki tihotapcev so tako visoki, da je to postal donosen posel."