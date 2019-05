Ugrabitev v Beli krajini: zvezali so ga in strpali v prtljažnik

Policija je potrdila, da so neznanci v Beli krajini v sredo ugrabili starejšega moškega in ga v prtljažniku zvezanega odpeljali proti italijanski meji. V Sežani so ga izpustili, nato pa so jih v Italiji prijeli. Več podrobnosti bo znanih ob 12. uri, izjavo pa bomo na Siol.net prenašali v živo.

Pred mejo so ga izpustili

79-letnika so ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, je dejala njegova hči. Po njenih besedah so bili štirje ugrabitelji ilegalni prebežniki. Njen oče ni bil poškodovan, po tem, ko so ga izpustili pred mejo, pa se je zatekel k bližnjim stanovalcem, ki so poklicali policijo in svojce.