Prebežniki naj bi v Beli krajini ugrabili domačina

Skupina štirih prebežnikov naj bi danes v Beli krajini ugrabila domačina, ki je delal v vinogradu, nam je povedala njegova hči. Zvezali naj bi ga z vrvjo, stlačili v prtljažnik njegove avtomobila in pobegnili v smeri proti Italiji. Pri Sežani so ga izpustili in pot čez mejo nadaljevali sami.

Danes se je v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini zgodila ugrabitev 79-letnega domačina, ki je delal v vinogradu, nam je zatrdila njegova hčer.

Po njenih navedbah so očeta med delom v vinogradu napadli štirje moški, šlo naj bi za ilegalne prebežnike, zvezali z vrvjo in ga zaprli v prtljažnik njegovega osebnega avtomobila. Nato so se usedli v avtomobil in pot nadaljevali proti Italiji. Pri Sežani so očeta izpustili in se z ukradenim avtom odpeljali proti Italiji, nam je še povedala hčer.

Dodala je še, da njen oče ni poškodovan in je trenutno na pogovoru na policijski postaji v Sežani.

Na pojasnila policije, kamor smo poslali vprašanja, še čakamo.