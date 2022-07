Policija obravnava sum posilstva mladoletnice v azilnem domu na Viču

Policijska uprava Ljubljana je konec junija zaradi suma posilstva mladoletnice v azilnem domu na Viču vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, poroča spletni portal N1. Ob tem dodaja, da so na policiji potrdili njihove informacije ter da so prijavo prejeli v začetku maja. Ker gre za mladoletno žrtev, več podatkov niso razkrili.

Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je za N1 zagotovila, da so mladoletnico, takoj ko so prejeli prijavo, umaknili iz azilnega doma in ji zagotovili nujno oskrbo.

Tudi Štrukljeva zaradi varovanja pravic žrtve o podrobnostih ni želela govoriti, ob tem pa so v uradu vseeno povedali, da je žrtev v Slovenijo prišla skupaj z enim od staršev in sorodnikom, vsi so bili nastanjeni skupaj.