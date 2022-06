V domu starejših stanovalec posilil sostanovalko

Da so v enem od zavodov obravnavali primer posilstva, so potrdili tudi na PU Koper.

Prvič naj bi se moški na eno od sostanovalk spravil pred dvema tednoma. Stopil je v njeno sobo in jo spolno napadel. Da so v enem od zavodov obravnavali primer posilstva, so potrdili tudi na PU Koper. Zapisali so, da sta oba, tako storilec kot žrtev, starejša.

Poskušal posiliti še eno stanovalko

Kljub temu da so dogodek preiskali policisti, naj bi storilec s spolnim napadom nadaljeval. Drugič so namreč zaposleni osumljenca zalotili minulo soboto. Ostalo pa je le pri poskusu posilstva.

Vodstvo doma je storilcu izdalo ustni in nato pisni opomin, ki naj bi ga storilec tudi podpisal. Sledi, kot velja za vse domove po Sloveniji, premestitev, a le znotraj doma, v drugo sobo.

Takšna oseba se lahko premesti bližje k vratom pisarn zaposlenih ali pa bližje skupnim prostorom, kjer je frekvenca stanovalcev in obiskovalcev večja. V omenjenem domu pa praznih sob ni, oseba pa se mora tudi strinjati, da jo lahko premestijo.

Moški naj bi bil vdovec in brez dela

Moškega bi lahko iz doma odpustili, a ker naj bi bil vdovec in brez dela, stanovanja ali hiše, kamor bi lahko šel, nima. Vodstvu tako preostane le premestitev v drug dom, kjer pa prostih sob prav tako ni. Premestitev v drug dom se lahko izvede samo v primeru, da se zavod strinja, da takšnega uporabnika sprejme.

Domnevni posiljevalec tako ostaja v domu. V istem domu, kjer živita tudi žrtvi spolnega napada.