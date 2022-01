Poskus umora v domu upokojencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske uprave (PU) Celje so v enem od domov upokojencev na njihovem območju ponoči obravnavali poskus umora, ko je 64-letni stanovalec z nožem hudo poškodoval 71-letnega sostanovalca. Napadalca so pridržali, 71-letnik pa ni v smrtni nevarnosti, so sporočili.