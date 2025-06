Tina Šutej v Celju prek 4,70 metra

Nika Glojnarič (Brežice) je na 100 m ovire zmagala s 13,11 sekunde. Dobre pol ure pozneje je 11,51 sekunde v kvalifikacijah na tej razdalji brez ovir postavila osebni rekord.

Ob koncu sporeda je v finalu na 100 m z 1,6 metra v prsi z 11,63 sekunde zmagala Lucija Potnik (Radlje ob Dravi), druga je bila Glojnarič s 11,76. Tudi Potnik je z 11,58 sekunde v kvalifikacijah izboljšala svoj osebni rekord, v obeh kvalifikacijskih skupinah je pihal veter v hrbet z dovoljeno močjo za rekorde.

Na dva stadionska kroga je Jan Vukovič (Kladivar) zmagal z 1:46,67 ter se zelo približal osebnemu rekordu 1:46,56. Rok Markelj (Triglav) mu je ob tem pomagal z narekovanjem rima do polovice drugega kroga.

Gledalci so jo ponesli

Na mitingu Celjskih knezov je Šutej v prvih poskusih je preskočila 4,30, 4,40, 4,50 in 4,60 m, ko je bila visoko prek letvice. Nadaljevala je na 4,70 m, kjer pa je neuspešno opravila prvi zalet in se iztekla na blazino. V drugem skoku se je letvica sicer zamajala, a ostala na stojalu.

"A so me gledalci ponesli, malo pa mi je zmanjkalo, da bi postavila rekord na prostem." Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem zadovoljna, na domači tekmi sem skočila visoko. To je bila zame sicer trening tekma, v začetku tedna sem imela dva težka treninga in bila kar utrujena. A so me gledalci ponesli, malo pa mi je zmanjkalo, da bi postavila rekord na prostem. Uro in pol sem čakala na nastop, začeli so pri 2,60 m in sem se kar načakala, da sem pričela skakati," je bila zadovoljna Šutej.

Na 4,77 m, kar bi bil najboljši izid doslej v Sloveniji na prostem, je bila trikrat neuspešna. Absolutni državni rekord, 4,82 m, je postavila 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem.

Šestintridesetletna atletinja je marca letos povečala svojo zbirko medalj velikih tekem na šest, ko je bila srebrna najprej na dvoranskem EP v nizozemskem Apeldornu ter nato še na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu. Naslednjo tekmo bo imela že v soboto, ko bodo pred nedeljskim glavnim sporedom diamantne lige v Stockholmu, v katerem bo tekmoval tudi Kristjan Čeh, na trgu v središču mesta pripravili skok s palico.

Ferlan stopnjuje formo za Maribor

Ferlan je v teku na stadionski krog za pol sekunde ugnal Madžara Arpada Kovacsa (46,68). "Dober tek sem opravil znova pod 46 sekundami. Za ekipno EP konec meseca v Mariboru pa bom moral še malo bolje teči. S trenerjem sva se odločila, da preizkusiva, kako hitro lahko začnem. To je bila tako testna tekma, sedaj pa bom začel še tempirati formo za reprezentančni nastop v štajerski prestolnici," je nastop strnil Ferlan.

"Start je bila slab"

Štiriindvajsetletna Glojnarič je bila zadovoljna z doseženim izidom na visokih ovirah, ne pa s samim tekom, s katerim je sicer prepričljivo ugnala konkurenco na čelu z drugouvrščeno in sedem let mlajšo tekmico Hano Sekne (Kranj, 13,53).

"Glede na to, kakšne napake sem delala, moram biti zadovoljna z doseženim časom. Start je bila slab, v prehodu s prve na drugo oviro sem povsem izgubila ritem, ker me je preveč potegnilo nazaj. Tudi pozneje nisem sestavila teka, ki sem ga prikazala na prejšnji tekmi na Češkem, kjer sem z vetrom v prsti dosegla podoben izid," je povedala Glojnarič.

Nika Glojnarič: Glede na to, kakšne napake sem delala, moram biti zadovoljna z doseženim časom. Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah se ji je podrla tehnika, v finalu pihal veter

Potnik je za stotinko po dveh letih popravila osebni rekord. "Na vsaki tekmi v tej sezoni sem popravila osebni rekord. Nisem si mislila, da sem sposobna teči tako hitro. Sedaj pa vidim, da sem lahko še hitrejša, kot sem bila. V kvalifikacijah se mi je namreč podrla tehnika. V finalu pa je ponagajal veter, ki je pihal v prsi," je dejala Potnik.

Pa preostali?

Vid Botolin (Kladivar) je na 3000 m prepričljivo slavil z 8:11,86. Na 400 m ovire ni tekel slovenski rekorder Matic Ian Guček, ki okreva po poškodbi. Zmagal je Italijan Michele Bertoldo s 50,87 pred Mitjo Zubinom iz piranskega kluba (51,24). Jakob Urbanč (Brežice) je v uvodni disciplini prvič na tekmi kladivo vrgel prek 70 m in s 70,49 m v zadnji seriji ugnal Jana Emberšiča (Domžale, 69,55 m).

Blaž Zupančič (ŽAK) je za zmago kroglo sunil 18,27 m in za osem centimetrov ugnal Voislava Grubišo iz Bosne in Hercegovine. Veronika Domjan (Ptuj) je v metu diska edina presegla 50 m (50,92 m), Monika Podlogar (ŽAK) pa je z 1,76 m zmagala v skoku v višino.

V knežjem mestu je potekal četrti in predzadnji miting sezone na najvišji ravni v Sloveniji, zadnji bo že 2. julija v Novem mestu. Za končni seštevek v točkovanju pa bosta poleg petih mitingov štela tudi atletski pokal 12. in 13. julija ter državno prvenstvo v Celju, ki bo 2. in 3. avgusta.

