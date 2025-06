Čeh zmagal tudi na Nizozemskem, Lia Apostolovski šesta

V skoku v višino je bila najboljša Avstralka Nicola Olyslagers. Dvakratna zaporedna olimpijska podprvakinja, ki je marca letos v kitajskem Nanjingu ubranila naslov svetovne dvoranske prvakinje, je v prvih poskusih edina zmogla 1,90 in 1,93 metra in nato sama nadaljevala z drugim uspešnim skokom na 1,97 m.

Drugi v metu diska je bil Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici je vrgel 67,64 m. Tretji je bil Jamajčan Roje Stona, presenetljivi olimpijski zmagovalec lani v Parizu je končal s 67,19 m. Četrto mesto pa je zasedel Britanec Lawrence Okoye, bronast na EP leta 2022 in nekdanji obrambni igralec v ameriškem nogometu je imel največjo daljavo 66,07 m.

"S tekmo sem kar zadovoljen, imel sem stabilno serijo na 68 in 69 m. To je dober znak, kako sem tehnično in fizično pripravljen ta čas. Malo mi je manjkalo energije za še daljši met. Imel sem štiri tekme v enem tednu, potem pa prejšnji teden dni serijo težkih treningov. Poznalo se je to, a moral sem narediti težje treninge fizične moči in imeti večje število metov," je povedal Kristjan Čeh.

Lia Apostolovski, bronasta na lanskem dvoranskem SP, je nastopila drugič po poškodbi in 23. maju, ko je v Zagrebu zasedla sedmo mesto z 1,84 metra. Zimsko sezono je morala že kmalu po začetku prekiniti.

Tokrat je na Nizozemskem začela z uspešnimi prvimi skoki na 1,75 in 1,80 m, na 1,85 m pa je letvico trikrat podrla in končala tekmovanje.

