Katastrofa na Celjskem? V Savinjo iztekla večja količina sivomodre tekočine.

V reko Savinjo v bližini poslovne cone v Medlogu je danes dopoldne iztekla večja količina sivomodre neznane tekočine, so potrdili na Mestni občini Celje. Onesnaženje so uspeli celjski gasilci omejiti, po prvih podatkih pa naj ne bi predstavljalo večje grožnje za zdravje ljudi in rečni živelj.

"Pristojne službe so na terenu, izliv je zaustavljen, opravljajo se analize vode. O vseh nadaljnjih ugotovitvah bomo javnost sproti obveščali," so pri celjski mestni občini zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Po poročanju Radia Slovenija je neznana tekočina sivomodre barve iz jaška pri celjski poslovni coni v Medlogu začela v reko Savinjo iztekati dopoldne, pri tem pa močno prestrašila sprehajalce in okoliške prebivalce.

Na kraj dogodka so najprej prispeli gasilci Poklicne gasilske enote Celje. Direktor enote Boris Žnidarko je za nacionalni radio pojasnil, da so uspeli gasilci zajeziti onesnaženje, nato pa o dogodku obvestili ostale pristojne službe. "Nikjer do zdaj nismo zaznali pogina rib ali kakega drugega življa. Če bomo dobili kakršne koli nasprotne informacije, pa bomo seveda šli to takoj preverit," je dodal Žnidarko.

Rok Ferme z Vodnega gospodarskega podjetja Drava - Ptuj je medtem pojasnil, da "če bi sklepali po videnem, bi lahko šlo za barvo na vodni osnovi, ki se zdaj meša z vodo v reki Savinji".