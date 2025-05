Načrt za zagotavljanje ustrezne kakovosti ozračja 2024-2030 predvideva v Italiji drastične ukrepe. Že letos oktobra bodo prek zime do aprila 2026 prepovedali vožnjo v mestih z nekoliko starejšimi avtomobili z dizelskim motorjem normativa Euro 5. Te so v Evropi uvedli leta 2009, tako da bodo prepovedi veljale za dizelsko gnane avtomobile stare vsaj okrog 15 let.

Prepoved v mestih z vsaj 30 tisoč prebivalci

Kot prvi so tak ukrep sprejeli v deželi Piemont z glavnim mestom Torinom , sledijo pa tudi druge dežele v severni Italiji - Benečija, Lombardija in Emilija-Romanja. V nekaterih okrožjih bodo prepoved uvedli za stalno in je prek pomladi in poletja ne bodo odpravili. Ukrep bo veljal za mesta z vsaj 30 tisoč prebivalci.

Samo v deželi Piemont je trenutno okrog 250 tisoč registriranih avtomobilov, ki imajo motor z normativi Euro 5.

Za zdaj še ni natančno jasno, kako bodo italijanski organi nadzirali vožnjo v mestih s starejšimi dizelsko gnanimi avtomobili. Italija še ne pozna zelenih eko nalepk. Po prvih napovedih bo vsaj v okolici Torina prepoved veljala le na delovne dni in sicer med 8.30 in 18.30.

Severna Italija se bori z onesnaženjem ozračja

Severna Italija z nižino reke Pad, ki jo varujejo Alpe, je ena od regij v Evropi, ki jih onesnaženost zraka najbolj prizadene. Predvsem pozimi, ko pride do učinka tople grede, so mejne vrednosti marsikje presežene. Vse omenjene regije v severni Italiji so med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami v Evropi.