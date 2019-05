Zaradi prenatrpanosti azilnih domov postajajo razmere čedalje bolj napete #video

Zmogljivosti v največjem azilnem domu na Viču, na Kotnikovi in v Logatcu ne zadoščajo. Primanjkuje vsaj 100 postelj. Prostora je za 200 ljudi, trenutno pa je prosilcev za azil kar 300, zato so razmere napete. V začetku tedna je na Viču med čakanjem na hrano skoraj izbruhnil pretep. Prerivanje med dvema migrantoma je najprej s plinskim razpršilcem poskušal ustaviti varnostnik, nato je morala posredovati še policija.

V azilnem domu na Viču, ki poka po šivih, so danes sprejeli še pet novih migrantov, ki so jih v zadnjih 24 urah zajeli na območju Ilirske Bistrice, so poročali v oddaji Danes na Planetu. A Katarina Štrukelj iz sektorja za sprejem in oskrbo je dejala, da preveč migrantov v azilnem domu ni razlog za incident v jedilnici.

"Treba je upoštevati, da ljudje prihajajo iz različnih kulturnih, verskih okolij in prepričanj. V konkretnem primeru je šlo za to, da niso upoštevali hišnega reda oziroma niso upoštevali vrstnega reda razdelitve obrokov," je dejala Štrukljeva.

Prostor imajo še v Logatcu, kjer tako kot na Viču bivajo družine, in na Kotnikovi, kjer so nastanjeni moški. Za prenatrpanost prvak SNS Zmago Jelinčič s prstom kaže na nekdanjega premierja Mira Cerarja. "Azilni domovi so prenatrpani zaradi tega, ker jih mi sprejemamo. To je Cerarjeva politika," je dejal.

Lani za azil zaprosilo več kot dva tisoč migrantov

Lani je za azil zaprosilo 2.875 migrantov, namero pa jih je podalo štiri tisoč. Vsakega migranta, ne glede na to, ali bo namero podal, obravnavajo individualno in nastanijo v azilnem domu. Gre za zelo zamudne postopke.

Kot je pojasnil Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, prevzemajo določena bremena policije in niso tako učinkoviti, da bi se lahko ukvarjali z drugimi postopki in zagotavljanjem večje varnosti ljudi.

Menijo, da bi bilo treba spremeniti zakonodajo

V stranki SDS pa po včerajšnji ugrabitvi svarijo, da za varnost Slovencev ni dobro poskrbljeno. "Treba je braniti meje. Treba je storiti tisto, kar je bilo treba storiti že pred tremi leti, in sicer razglasiti zaporo meje za ilegalne migrante," je dejal poslanec iz vrst SDS Branko Grims.

Da so zadeve na meji resne, se strinja tudi vodja SD Matjaž Han, meni pa, da gre pri tem za politične igre. "Mislim, da bi se morali notranji, obrambni minister in ne nazadnje predsednik vlade Šarec pozanimati kar na kraju. Takoj je treba videti, kaj se dogaja," je povedal. Da varnost ne bo namenjena le nabiranju političnih točk, je še dodal.