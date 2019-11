Šarec ob obisku urada za integracijo migrantov pohvalil njihova prizadevanja

Premier Marjan Šarec je danes z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem obiskal urad za oskrbo in integracijo migrantov. Njihova prizadevanja je pohvalil. Ogledal si je Azilni dom Vič in oddelek za sprejem ter se seznanil s postopki nastanitve. Eden od poudarkov obiska je bilo področje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito.

Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje, je glavni izziv na tem področju priprava akcijskih načrtov integracije za izvedbo strategije na področju migracij, ki jo je sprejela vlada.

Zapisali so, da Slovenija pri spoprijemanju z migracijskimi izzivi ostaja zavezana spoštovanju in vzdrževanju ravnotežja med načeloma solidarnosti in varnosti. To država izraža z izkazovanjem solidarnosti z Italijo in Malto, ter na drugi strani z okrepljenim varovanjem naše južne, schengenske meje, ki je najbolj izpostavljena nezakonitim migracijam.

Premier Marjan Šarec si je ogledal tudi oddelek za družine, kjer se je sestal z najmlajšimi stanovalci doma. Po obisku je poudaril, da nastanitev in oskrba prosilcev za mednarodno zaščito potekata v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.

V azilnem domu niso presežene nastanitvene zmogljivosti, poleg redne psihosocialne oskrbe pa tam potekajo tudi številne druge aktivnosti, ki jih zagotavljajo nevladne organizacije. Ob tem je Šarec pohvalil vsa prizadevanja urada in drugih deležnikov na področju integracije migrantov.