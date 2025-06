Shod na Viču: "Palestinski begunec namesto varnosti prejel udarce varnostnikov"

Udeleženci Shoda proti nasilju, sužnjelastništvu in razkroju javnega dobrega, ki je danes potekal pred azilnim domom na Viču, so opozorili na nasilje nad prosilci za azil in slabe bivanjske pogoje v domu. Od pristojnih institucij zahtevajo, da v domu ne bo več prostorov brez videonadzora, ki bi varnostnikom omogočal nasilje nad prosilci za azil.

Kot so nedavno poročali v oddaji Tednik, naj bi varnostniki v azilnem domu pretepli palestinskega begunca. Ta je v Gazi izgubil sestro, brata in svaka, so izpostavili organizatorji. "Namesto varnosti je begunec prejel udarce nasilnih in nestrpnih varnostnikov. Tudi v dele telesa, kamor so ga že ranile izraelske sile," so organizatorji opozorili v skupni izjavi na shodu, ki se ga je udeležilo nekaj deset ljudi.

Nasilje nad najšibkejšimi predstavlja moralno skrajno zavržne prakse, ki odražajo kolaps najosnovnejših civilizacijskih standardov, so dejali organizatorji. Trpljenje najranljivejših pa je pokazatelj širšega razkroja javnih sistemov, so opozorili.

Prisiljeni so v delo brez pogodb ali plačila

Aktivistka iz civilne iniciative Info Kolpa Katja Utroša je predstavila tudi izjavo prosilcev iz azilnega doma Vič. Ti so opozorili predvsem na fizično in verbalno nasilje nekaterih varnostnikov ter na pomanjkanje medicinske oskrbe. Izpostavili so tudi, da so v domu prisiljeni v delo brez pogodb ali poštenega plačila.

Utroša je opozorila še, da se v primerih konflikta med prosilci in varnostniki zapisnike pogosto napiše v korist varnostnikov in administracije, redko pa v korist prosilcev, četudi imajo ti priče. Če prosilci za azil večkrat kršijo hišni red, pa jih lahko uprava brez pravih obtožb pošlje v center za tujce v Postojni, v katerem jim je prostost lahko odvzeta za štiri mesece, je dodala Utroša.

V domu razsajajo kožne bolezni in stenice

V domu po navedbah Utroša niso zagotovljeni niti osnovni bivanjski pogoji. "Prostori so umazani in slabo vzdrževani, v posebej slabem stanju pa so kopalnice, ki ne omogočajo osnovne zasebnosti," je opozorila. Po njenih navedbah v domu razsajajo tudi kožne bolezni, kot so garje in stenice, ki so značilne za zgradbe, v katerih naenkrat biva več sto ljudi.

Dodala je, da je v domu veliko azilantov, ki imajo kronične bolezni ali alergije, a jim po informacijah Info Kolpe v domu ne zagotavljajo prilagojene prehrane.

Od uprave doma tako organizatorji zahtevajo jasno zagotovilo in dokaz, da so bili nasilni varnostniki sankcionirani in ne bodo več imeli dostopa do prosilcev. Zahtevajo, da v azilnem domu ne bo več prostora brez kamere, v katerem je mogoče nasilje nad azilanti.

Izrazili pa so tudi zahtevo za jasno in nedvoumno distanciranje notranjega ministra Boštjana Poklukarja od nasilja v azilnem domu ter tudi od delodajalca, ki je trpinčil filipinske delavce. Ob tem zahtevajo še informacije o stanju in statusu izkoriščanih filipinskih delavcev ter dokaze, da se je njihovo stanje izboljšalo.

Prosilci za azil pa od vlade in drugih pristojnih institucij zaradi nasilja ter slabih bivanjskih pogojev zahtevajo odstranitev ter preiskavo uprave azilnega doma.