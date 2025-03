Shod za mir in proti oboroževanju: Zahtevamo odločno in mirovno politiko #video

V Ljubljani se je na pobudo civilnodružbenih organizacij, iniciativ, skupin ter posameznic in posameznikov iz vse države odvil Shod za mir in proti oboroževanju. Pobudniki poudarjajo, "da je shod šele prvi korak v oblikovanju širokega in trajnega civilnega zavezništva, ki bo z različnimi akcijami in z vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno nasprotoval prevladi militarističnega enoumja in vojnega hujskaštva."

"Absolutno zavračamo retoriko 'Edina pot do miru je pripravljanje na vojno', s katero nas evropski in domači voditelji poskušajo prepričati v dodatno zaostrovanje konfliktov s preusmerjanjem proračunskih sredstev v orožarsko industrijo, ki bo prej ali slej prinesla tudi nove množice mrtvih na frontnih linijah. Načrti za oboroževanje Evrope potekajo brez sleherne javne razprave, brez demokratičnih procesov, kakor da gre za nekaj povsem 'samoumevnega' in 'neizogibnega'," je v sporočilu za javnost zapisala Civilnodružbena koalicija za mir, proti oboroževanju.

"Gre za nepopisno dvoličnost evropske ekonomske politike"

Kot še navajajo, gre za nepopisno dvoličnost evropske ekonomske politike, ki za potrebe orožarskih investicij spregleda vsa fiskalna pravila, nedotakljiva pri zares nujnih investicijah v javno zdravstvo in šolstvo, znanost, infrastrukturo, socialne programe, kulturo, pravičen zeleni prehod, dostojne plače, pokojnine in dostopna stanovanja.

Predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos je poudarila, da se iz zgodovine nismo ničesar naučili. "Smo v 80. letu po koncu druge svetovne vojne. Vodilno geslo v povojnem času je bilo 'Nikoli več!'. Nismo ga udejanjili. Med letoma 1945 in 2025 je bilo mnogo vojn. Danes nam naši voditelji, torej tisti, ki naj bili najboljši, najpametnejši, najmodrejši med nami, grozijo z novimi vojnami in terjajo, naj se nanje pripravimo z usmerjanjem denarja v oboroževanje."

Od vlade, državnega zbora in predsednice države zahtevajo odločno in načelno mirovno politiko. Foto: STA Profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani v pokoju Rastko Močnik je posebej poudaril, da "zahtevamo samo, da se slovenska vlada ravna po slovenski ustavi – in ne po ukazih birokracije EU", da "nočemo vojne z Rusijo", ki jo pripravlja ta ista birokracija, da "zavračamo militaristično politiko EU", saj se "nam gnusijo krvavi dobički evropskih orožarjev", in "nočemo, da bi nas omadeževala peščica vojnih dobičkarjev in krvavih orožarjev. Nobenih vojnih dobičkov v našem imenu! Raje kot na vzhodno fronto izstopimo iz Nata!" je dejal.

Ostro nasprotujejo povečanju sredstev za orožje

Pesnica, urednica, kritičarka in prevajalka Anja Zag Golob pa odgovorne sprašuje, "čemu je tako težko dojeti, da smo ljudje, ne le številke – in kaj to pomeni. Da orožje ni eksponat, temveč da ubija. Da smo, če to dopustimo, vsi mi 'kolateralna škoda'. Mi, naše duše, hrepenijo po lepoti, bližini, sočustvujejo, hočejo biti več od zgolj denarnic. Mi hočemo biti ljudje."

Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev je poudarila, da je v sedanjem in dolgoletnem dogajanju v Palestini jasno vidno, da "orožje še nikoli v zgodovini ni prineslo miru in varnosti. Orožje prinaša zgolj uničenje, smrt in trpljenje. Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo ponovni militarizaciji Evrope in zapravljanju stotine milijard za orožje in vojaško opremo, namesto da bi vlagali v javno zdravstvo, šolstvo in socialo. Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo evropski podpori izraelskemu genocidu nad palestinskim prebivalstvom. Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo imperializmu, kolonializmu in terorizmu zahodnega sveta, ki pod vodstvom ZDA predstavlja največjo grožnjo stabilnosti tega sveta."

Od vlade, državnega zbora in predsednice države zahtevajo odločno in načelno mirovno politiko, politiko v skladu z Ustavo Republike Slovenije, politiko, ki razume, da je edina pot do trajnega miru prizadevanje za mir, nikakor pa ne vse glasnejše rožljanje z orožjem.

Ostro nasprotujejo povečevanju porabe za orožje in nikakor ne pristajajo, da bi se z našo vojsko in orožjem podpiralo ekonomsko-politične obračune svetovnih velesil.