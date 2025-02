Okrajno sodišče je izreklo prvo obsodilno sodbo policistom, ki so 5. oktobra 2021 varovali protestni shod proti tedanji vladi, na katerem so uporabili vodni top in solzivec. Po poročanju Televizije Slovenija naj bi bili štirje policisti obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna.

Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva (SDT) so za TV Slovenija potrdili, da je okrajno sodišče štiri policiste posebne policijske enote Policijske uprave Ljubljana, ki so sodelovali pri varovanju protestnega shoda, obsodilo na podlagi kaznovalnega naloga, po skrajšanem postopku in brez opravljene glavne obravnave.

Obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni?

Na kakšne kazni in zaradi katerih kaznivih dejanj so bili obsojeni, ni znano, po informacijah TVS pa naj bi bili obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna, policisti se nanjo lahko pritožijo.

Kot so za STA pojasnili v Sindikatu policistov Slovenije, so se omenjeni že obrnili na sindikat, ki jim bo nudil pravno pomoč. TVS je še poročala, da naj proti policistom ne bi bili uvedeni dodatni ukrepi na delovnih mestih.

V zvezi s protestom vodijo še en postopek

Po poročanju TV Slovenija posebni oddelek SDT v zvezi s protesti vodi še en postopek. Tudi ta se nanaša na protest 5. oktobra 2021 in tudi v tem primeru tožilci sodišču predlagajo izrek kazni po skrajšanem postopku.

Protest 5. oktobra 2021, ki je bil usmerjen v tedanjo vlado pod vodstvom Janeza Janše in ukrepom proti širjenju koronavirusa, so sicer zaznamovali izgredi in obširna uporaba solzivca ter vodnega topa, policija je priprla več ljudi.