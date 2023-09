V Bruslju bodo znova iskali rešitev za Kosovo

V Bruslju bo v četrtek srečanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija. Moderator srečanja, na katerem naj bi poiskali rešitve za izboljšanje odnosov med Srbijo in Kosovom, bo visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell.

Odnosi med Srbijo in Kosovom so slabi že od samega začetka – od trenutka, ko je Kosovo leta 2008 razglasilo neodvisnost. Beograd ne priznava neodvisnosti Kosova in trdi, da je še vedno del Srbije. Beograd je dejansko oblast nad Kosovom izgubil junija 1999, ko so tja prišle enote Kforja pod vodstvom Nata.

Pomen Kosova za Srbe

Temelji konflikta zaradi Kosova tičijo globoko v zgodovini. Kosovo velja za zibelko srbske državnosti, tu je leta 1389 prišlo tudi do slovite kosovske bitke, ki je srednjeveško Srbijo pahnila pod oblast otomanskega cesarstva. Kosovo ima zato velik simbolni pomen za Srbe.

Srbsko-albanski konflikt na Kosovu se je dokončno zaostril leta 1999, ko so srbske sile sprožile množične izgone albanskega prebivalstva s Kosova. Zahod se je odzval z napadi Nata na Srbijo, ki so Beograd prisilili v umik njene vojske in policije s Kosova ter odpoved nadzoru nad pokrajino.

Izgredi zaradi albanskih županov v srbskih občinah

Odnosi med albansko večino in srbsko manjšino (ta večinoma živi strnjeno na severu Kosova) so slabi in pogosto skoraj na robu novega oboroženega spopada. Do zadnjega večjega incidenta je prišlo maja letos, ko so Srbi želeli preprečiti, da bi novi župani občin albanskega rodu s srbsko večino vstopili v občinske stavbe v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku.

Beograd ne priznava neodvisnosti Kosova in ga ima še vedno za del Srbije. Na fotografiji: shod kosovskih Srbov. Foto: Guliverimage/dpa

Ti kandidati albanskega rodu so zmagali na županskih volitvah v večinsko srbskih občinah, ker so jih Srbi bojkotirali. Pred občinskimi stavbami je maja letos celo prišlo do spopadov med srbskimi protestniki in pripadniki Natovih varnostnih sil Kfor.

Malo optimizma pred srečanjem Vučića in Kurtija

Evropska unija in ZDA od takrat zahtevata razpis novih izrednih volitev v štirih občinah na severu Kosova, ki jih Srbi ne bi bojkotirali. Evropska unija je 30. avgusta ponovila poziv Kosovu in Srbiji, naj ustvarita ozračje za nadaljevanje dialoga o normalizaciji odnosov.

Pred srečanjem Vučića in Kurtija kakšnega velikega optimizma ni. Kot pišejo srbski mediji, se bodo pogovori vrteli predvsem okoli treh tem – ustanovitev Skupnosti srbskih občin, lokalne volitve na severu Kosova in Ohridski sporazum iz marca letos o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino.

Spor glede skupnosti srbskih občin

Glede zgoraj omenjenega sporazuma prihajajo s kosovske strani očitki, da ga je Beograd prekršil, ko je lobiral in glasoval proti članstvu Kosova v Svetu Evrope. Po drugi strani je Beograd prepričan, da je Priština kršila sporazum, ker ni hotela razpravljati o osnutku statuta Skupnosti občin s srbsko večino, piše Radio Svobodna Evropa. Dejstvo je, da se Kosovo boji, da bi zveza občin s srbsko večino lahko postala nekakšna Republika Srbska na Kosovu.

Na Kosovu pogosto prihaja do incidentov med oblastjo v Prištini in kosovskimi Srbi. Na fotografiji: pripadniki Kforja in kosovski policisti v času ene od zaostritev odnosov med kosovskimi Albanci in Srbi. Foto: Reuters

Pred srečanjem se je zaiskrilo tudi zaradi izjav Kurtija o Srbiji in njeni razumevajoči politiki do Putinove Rusije (Srbija ni v taboru držav, ki so uvedle sankcije proti Rusiji). Kosovski premier je dejal: "Srbijo želijo spraviti proč od Rusije z mehko močjo in ne z bičem. Ne bo šlo."

Vučić o Kurtijevem biču

Vučić mu je odvrnil z besedami: "Zanimivo mi je, kako nekateri mislijo, da imajo pravico zahtevati od tretjih oseb, da uporabijo bič proti suvereni državi. Ker je tako 'močan', tako 'krepak' in bi odločal o usodi vseh narodov v Evropi, seveda tudi srbskega, ne razumem, zakaj sam ne uporabi tega biča."

"Kar zadeva sankcije, o njih odločamo sami kot suverena država in zato se od Prištine razlikujemo po tem, kdo je suverena država in kdo ni in nikoli ne bo," je po poročanju srbskih medijev še dejal srbski predsednik.