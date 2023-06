Kurti nakazal možnost novih lokalnih volitev na severu Kosova

Razmere na severu Kosova so se ponovno močno zaostrile pred tednom dni, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja.

Razmere na severu Kosova so se ponovno močno zaostrile pred tednom dni, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Foto: Reuters

Kosovski premier Albin Kurti je po četrtkovih pogovorih s predstavniki ameriške administracije nakazal možnost novih lokalnih volitev na severu Kosova. K razpisu novih volitev v štirih kosovskih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom, kjer so se razmere močno zaostrile pretekli teden, so v četrtek pozvale tudi Evropska unija, Nemčija in Francija.

Kurti je v četrtek zvečer na družbenem omrežju Twitter sporočil, da se je pogovarjal z ameriškima senatorjema Chrisom Murphyjem in Petom Rickettsom ter senatorko Jeanne Shaheen. Zahvalil se jim je za njihovo podporo in nakazal možnost novih lokalnih volitev.

"Umik nasilne množice izpred zgradb občin in polna uveljavitev bruseljskega sporazuma je pot k umiritvi razmer do izvedbe novih volitev," je sporočil.

Predčasne volitve je kosovski premier omenil tudi v predhodnem tvitu ob zahvali ameriškemu namestniku svetovalca za nacionalno varnost Jonu Finerju.

Vrh evropske politike za izvedbo novih lokalnih volitev

Takojšnja izvedba novih lokalnih volitev v večinsko srbskih občinah v severnem delu Kosova je tudi ena od zahtev, ki so jih v četrtek v Moldaviji, kjer je potekal vrh Evropske politične skupnosti, postavili visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron. Poleg tega so pozvali tudi k zagotovitvi sodelovanja Srbov na volitvah in začetku vzpostavljanja skupnosti srbskih občin v okviru dialoga pod okriljem EU.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je dejala, da bodo to storili, če Beograd ne bo spodbujal Srbov k bojkotu.

Zaostrene razmere na severu Kosova

Razmere na severu Kosova so se ponovno močno zaostrile pred tednom dni, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Ob tem so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi, ki so zahtevali umik policije in županov, etničnih Albancev.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti županov albanske narodnosti v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.