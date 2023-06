Natovi vojaki prihajajo na Kosovo, večina iz Turčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kosovo so spričo nasilja na severu države, v katerem je bilo pretekli teden ranjenih 30 pripadnikov Natove misije Kfor, začeli prihajati dodatni vojaki Natovih sil. Okoli 500 pripadnikov turške vojske bo predstavljalo večino okrepitev, so sporočili iz zavezništva.

Kot so še zapisali, bo turški bataljon nastanjen v Natovem oporišču Camp Sultan Murat v bližini kosovskega mesta Prizren. Na Kosovu bodo, dokler bo treba, so dodali na Natu.

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg se je turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu med nedeljskim srečanjem v Istanbulu zahvalil za to, da Turčija na sever Kosova pošilja okrepitve.

Da bo Nato to storil, je Stoltenberg napovedal že pretekli torek ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov zavezništva v Oslu. "Ker je Nato odgovoren za zagotavljanje stabilnosti na Kosovu, smo tam prisotni že dolgo, zdaj pa tudi povečujemo svojo prisotnost v regiji," je dejal.

Na Kosovo ne bodo pošiljali dodatnih slovenskih vojakov

Napovedal je napotitev približno 700 dodatnih vojakov. Trenutno misijo Kfor, ki v skladu z mandatom Varnostnega sveta Združenih narodov skrbi za ohranjanje varnega okolja na Kosovu za vse tam živeče skupnosti, sestavlja več kot 4.200 vojakov iz 27 članic zavezništva, tudi Slovenije. Z ministrstva za obrambo so sporočili, da na Kosovo ne bodo pošiljali dodatnih slovenskih vojakov.

Nato se je za okrepitev odločil, potem ko je bilo v začetku preteklega tedna v spopadih med kosovsko policijo in srbskimi protestniki na severu Kosova ranjenih tudi 30 pripadnikov Kforja. Spopadi so izbruhnili, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja, kosovski Srbi pa temu nasprotujejo.