Borrell: Z Vučićem in Kurtijem smo se strinjali o potrebi po novih volitvah na severu Kosova

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić so se danes v Bruslju strinjali, da je treba na severu Kosova ponoviti lokalne volitve, je po ločenih srečanjih z obema voditeljema sporočil Borrell. Srbijo je ob tem pozval, naj izpusti pridržane kosovske policiste.

"Po štirih urah pogovorov mislim, da oba voditelja razumeta resnost razmer, vendar različno gledata na vzroke, posledice in rešitve," je povedal Josep Borrell.

"Smo se pa strinjali o potrebi po novih volitvah in razpravljali o tem, kako priti do njih. Nismo še tam, a vemo, kako naprej," je dodal. Poudaril je, da so ponovne volitve v vseh štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova, na katerih morajo sodelovati tudi kosovski Srbi, jedro težave in jedro rešitve.

Konkretni predlogi, kako naprej

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je pojasnil, da je na ločenih pogovorih z Aleksandrom Vučićem in Albinom Kurtijem predstavil konkretne predloge, kako naprej. Pri tem je upošteval pogoje, ki jih je EU postavila Beogradu in Prištini po zadnji zaostritvi razmer na severu Kosova.

Poleg izvedbe novih lokalnih volitev mora Priština zagotoviti konec operacij kosovske policije v bližini občinskih poslopij, Beograd pa naj sočasno z umikom kosovske policije zagotovi umik protestnikov. EU zahteva še, naj štirje novoizvoljeni župani delo začasno opravljajo v drugih prostorih.

"Na pogovorih s predsednikom Vučićem sem poudaril, da morajo biti trije v Srbiji pridržani kosovski policisti takoj in brezpogojno izpuščeni," je še povedal Borrell. Kosovske oblasti pa je pozval, naj sprožijo temeljito preiskavo nekaterih aretacij.

S potekom pogovorov bo Borrell v ponedeljek na zasedanju v Luxembourgu seznanil zunanje ministre članic Unije, konec prihodnjega tedna pa bodo o tem predvidoma razpravljali tudi voditelji držav članic EU.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, v Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah.

Do najhujšega incidenta je prišlo v Zvečanu konec maja, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Ob stopnjevanju napetosti na severu Kosova je več vplivnih politikov iz tujine pozvalo k izvedbi novih lokalnih volitev.