Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napetosti na Kosovu komentiral z besedami, da se boji, da so "prestopili Rubikon" in da se bo težko vrniti v normalnost.

Po srbski aretaciji treh kosovskih policistov je Priština v sredo zaostrila nadzor na meji s Srbijo, po poročanju kosovskih medijev pa jo je tudi zaprla za tovornjake in blago iz Srbije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril, da so odnosi s Kosovom na razpotju, kosovskega premierja Albina Kurtija pa obtožil, da želi izzvati vojno.

Iz ukazov kosovske carinske uprave in izjave vladnega predstavnika kosovskih oblasti, ki so jih v sredo pozno zvečer povzeli kosovski mediji, izhaja, da so oblasti v Prištini prepovedale vstop srbskega blaga na Kosovo. Drugih podrobnosti za zdaj ne navajajo. Kurti je sicer danes po seji varnostnega sveta v Prištini potrdil samo, da so po aretaciji policistov zaostrili nadzor na meji.

Novinar srbske tiskovne agencije Tanjug je medtem danes poročal, da na mejnem prehodu Merdare ni prepovedi za osebna vozila, medtem ko je vstop tovornih vozil, ki prevažajo srbsko blago, in praznih tovornih vozil s srbskimi registrskimi tablicami prepovedan.

Vučić: Bojim se, da smo prestopili Rubikon in da se bo težko vrniti v normalnost

Srbski predsednik Vučić je v sredo za srbsko televizijo RTS komentiral zadnje napetosti na Kosovu. Kot je dejal, ne dvomi, da želi kosovski premier Kurti za vsako ceno izzvati vojno. Ob tem je dodal, da se boji, da so "prestopili Rubikon" in da se bo težko vrniti v normalnost. "Smo na razpotju, ali bomo še naprej imeli mir ali ne," je dejal. Danes je veleposlanike EU, ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italija v pogovoru pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo Kurtiju, da bi povzročil vojno na Balkanu, je sporočil na Instagramu.

Glede prepovedi vstopa srbskega blaga na Kosovo pa je za RTS v sredo dejal, da je to v nasprotju z mednarodnimi predpisi in da kaže na namero Prištine, da "izstrada ljudi na severu" Kosova, tako da ostanejo brez zdravil in osnovnih živil.

Do zadnjih napetosti na Kosovu je prišlo po tistem, ko je po trditvah Beograda srbska policija na območju Srbije ob meji s Kosovom v sredo aretirala tri oborožene pripadnike specialne enote kosovske policije. Beograd trdi, da so jih aretirali globoko na ozemlju osrednje Srbije, medtem ko Priština zatrjuje, da so jih ugrabili v občini Leposavić na ozemlju Kosova.

Po Vučićevih besedah so trojico kosovskih policistov prijeli na srbskem ozemlju v občini Raška 1,8 kilometra od meje s Kosovom. Kosovski premier Kurti pa je dejal, da se je aretacija zgodila 300 metrov od srbske meje na kosovskem ozemlju.

Kurti Srbijo obtožil, da je policiste ugrabila

Kurti je po današnji seji varnostnega sveta v Prištini zahteval takojšnjo osvoboditev kosovskih policistov, njihovo aretacijo pa označil za "agresijo Srbije na Kosovo". Ker je Beograd s tem ogrozil mejo med državama, so bili prisiljeni nadzor na njej zaostriti, je pojasnil ter dodal, da lahko v primeru poslabšanja varnostnih razmer tudi ustavijo promet med državama, poroča srbski portal televizije N1.

Srbijo je še obtožil, da je policiste ugrabila, mednarodno skupnost pa pozval k obsodbi tega dejanja in pritisku na Beograd. Dogodek sicer preiskujejo Natove sile Kfor.

Aretacija kosovskih policistov se je zgodila dan po aretaciji kosovskega Srba Miluna Milenkovića v večinsko srbskem severnem delu Mitrovice, ki ga je Priština obtožila organizacije napada na sile Kfor in kosovske policiste med protesti kosovskih Srbov konec maja v Zvečanu, v katerih je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Na protestih proti njegovi aretaciji se je v sredo na severu Mitrovice zbralo več tisoč kosovskih Srbov.