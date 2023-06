Pirc Musarjeva danes v Beogradu z Vučićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo na delovnem obisku v Srbiji danes prvič sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kot so sporočili iz njenega urada, bosta govorila o dvostranskih odnosih in multilateralnem sodelovanju, odnosih med EU in Srbijo ter o razmerah na Zahodnem Balkanu.

Potem ko je zaključila dvodnevni uradni obisk v Severni Makedoniji, je predsednica v sredo prišla v Beograd, kjer se je udeležila sprejema ob slovenskem dnevu državnosti.

Razmere v Srbiji napete

Na obisku se mudi v času notranjepolitične krize v Srbiji, kjer od dveh strelskih pohodov v začetku maja, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila 18 ljudi, vsak teden potekajo množični protesti proti nasilju. Protestniki izražajo nezadovoljstvo z odzivom oblasti na napada z zahtevami po odstopu več članov vlade, pa tudi s pozivi k odstopu Vučića.

Razmere so napete tudi zaradi dogajanja na severu Kosova, kjer je konec maja prišlo do nasilja po zmagi etničnih Albancev na županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah. Srbi, ki so volitve bojkotirali, županov ne priznavajo.

Slovenija v okviru podpore širitve EU na Zahodni Balkan podpira tudi približevanje Srbije povezavi, pa tudi normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino v okviru dialoga EU. Napredek Srbije je sicer v zadnjem času nekoliko zastal, tudi zato, ker se Beograd kot zaveznik Moskve ni pridružil sankcijam EU proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

Slovenija in Srbija imata sicer razvite politične in gospodarske odnose. Slovenijo je letos obiskalo več srbskih ministrov in predsednik parlamenta. Bivši predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Srbiji septembra lani, Vučić pa na delovnem obisku v Sloveniji aprila lani. Tako kot ostale države regije Srbija sodeluje v slovensko-hrvaški pobudi Brdo Brioni, ki jo bo po pobudniku Pahorju nadaljevala tudi Pirc Musarjeva.