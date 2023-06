V Beogradu že šestič zahtevali odstop predsednika Vučića #foto

Protestniki Vučića in medije, ki jih nadzoruje, obtožujejo, da ustvarjajo vzdušje sovraštva in nasilja.

V srbski prestolnici se je v petek na novih protestih proti nasilju v državi zbralo več deset tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Udeleženci shoda so se zbrali pred parlamentom v središču mesta in v dveh ločenih kolonah krenili do vladnega poslopja ter zahtevali odstop predsednika Aleksandra Vučića, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je bil šesti v seriji protestov srbske opozicije in državljanov, ki sta jih spodbudila strelska napada v začetku maja, v katerih je bilo ubitih 18 ljudi. Protestniki Vučića in medije, ki jih nadzoruje, obtožujejo, da ustvarjajo vzdušje sovraštva in nasilja.

Protesti so izbruhnili potem, ko je v začetku maja 13-letni učenec na beograjski osnovni šoli ustrelil in ubil devet sošolcev in varnostnika. Dan kasneje je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.

Na protestu v Beogradu se je znova zbralo več deset tisoč ljudi. Foto: Reuters