Vučić nastopa z enakimi besedami kot nekoč Milošević

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbijo zaradi strelskih pohodov pred mesecem dni pretresajo protesti, na katerih množica udeležencev zahteva odstop predsednika države Aleksandra Vučića, nekoč pripadnika skrajno desne platforme, danes pa proevropsko usmerjenega konservativnega populista. A namesto da bi odgovoril na zahteve protestnikov, se zateka k retoriki nekdanjega predsednika ZR Jugoslavije Slobodana Miloševića, so zapisali na portalu N1.

V odzivu na najbolj množičen shod v zadnjih 23 letih – takratni protesti so končali Miloševičev režim – je uporabil skorajda enake besede, kot jih je Milošević dan pred padcem svojega režima. Več deset tisoč protestnikov je takrat nasprotovalo vnovičnemu mandatu Miloševića zaradi suma volilnih poneverb in prevar, on pa se je miritve protestov lotil s silo.

Milošević, ki so mu podporo odrekli tudi vojska in posamezni deli policije, je takrat dejal: "Ne napadajo Srbije zaradi Miloševića, ampak napadajo Miloševića zaradi Srbije."

Podobno se je v soboto na množico na protestu Srbija proti nasilju odzval Vučić z besedami: "Nekateri ljudje od zunaj ne rušijo Srbije zaradi Vučića, ampak rušijo Vučića zaradi Srbije," poroča N1.

Obljube s figo v žepu

V prvem odzivu na sobotni protest, na katerem se je zbralo približno 60 tisoč ljudi, je srbski predsednik najprej pozval k enotnosti, obljubil je tudi, da bo predsedstvo od zdaj ljudi bolj poslušalo. A ker je nato uporabil še Miloševićeve besede, je završalo, kajti Milošević jih je izrekel dan pred svojim padcem, oktobra 2000.

Sodišče je namreč takrat presodilo, da je Koštunica zmagovalec volitev, in Miloševićev režim je padel. Nekdanjega predsednika so nekaj mesecev kasneje izročili haaškemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kjer pa je leta 2006, še pred izrekom sodbe, umrl.

Razmere po padcu režima Slobodana Miloševića, ki mu je kot minister za informiranje služil tudi Vučić, so danes v Srbiji precej drugačne, a protestniki, ki so šli v soboto na ulice že petič zapovrstjo, vztrajajo, da mora Vučić, ki ima v Srbiji popolno oblast in jo tudi izvaja, oditi.