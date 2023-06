Na ulicah Beograda spet vre

Danes so se v Beogradu že petič zbrali nasprotniki nasilja in srbskega predsednika Vučića. Množico je poleg drugih znanih imen nagovoril tudi igralec in režiser Dragan Bjelogrlić: "Če obstaja dno, smo ga dosegli pred mesecem dni." Meni, da je udeležencev protesta danes več kot kadarkoli prej.

Zlasti mladini iz Srbije Bjelogrlić sporoča, da se je pred mesecem dni zgodila tragedija, kakršne ne pomnijo. "Tragedija, ki je ne bomo nikoli in je ne smemo preboleti. Vsi naši porazi in nesreče, vsi zločini, ki smo jih storili drugim in sebi, so dosegli dno, in če dno že obstaja, smo se ga dotaknili tisti dan," je dejal Bjelogrlić. "To, da ste mladi šli na cesto, ker ne želite živeti v tej ogoleli družbi, daje upanje, da se bomo dvignili s tega dna," je še dodal priznani igralec.

V Beogradu poteka že peti protest "Srbija proti nasilju", ki ga organizirajo civilne iniciative in opozicija. Protestniki še naprej zahtevajo ukinitev resničnostnih programov in oddaj, ki promovirajo nasilje na televizijah z nacionalno frekvenco, prepoved tiskanih medijev, ki promovirajo nasilje, ter tudi odstop vodstva nacionalne televizije, REM in nekaterih vidnih predstavnikov vlade.

Protest poteka natanko en mesec po tragičnem pokolu na Osnovni šoli Vladislav Ribnikar. Govorci so znova pozvali k odvzemu nacionalne frekvence televizijam Pink in Happy TV zaradi kršenja medijske zakonodaje in promocije nasilja, napadalnosti in nemoralnosti. Ponovili so tudi poziv k zamenjavi ministra za notranje zadeve Bratislava Gašića, šefa varnostne službe Aleksandra Vulina in ministra za izobraževanje Branka Ružića.

Protesta so se udeležili tudi študentje:

Dolaze studenti s Trga republike ❤️✊ pic.twitter.com/PVzSGBQbzh — Danijela Vujošević (@Danie_Lela) June 3, 2023

Več deset tisoč protestnikov se je odpravilo po ulicah srbske prestolnice z namenom skleniti ljudski obroč okrog predsedstva Srbije. Na shodu je govorilo več vidnih imen srbskega javnega življenja, med njimi tudi televizijska voditelja Zoran Kesić ter Ivan Ivanović in igralka Ceca Bojković.

Kesić je dejal, da se je zgodil "kopernikanski" preobrat ter da so provladni mediji prenehali o protestnikih govoriti kot o "mrhovinarjih". "Ko so videli, koliko vas je, so začeli govoriti, da gre za veliko število državljanov, ki jih je treba spoštovati. Več ko nas bo in bolj ko bomo vztrajni, bolj bodo spoštovali to silo," je dejal televizijski voditelj in dodal, da je takoj treba povedati, da je nasilja dovolj, prav tako ustrahovanja, sovraštva in poniževanja. "Takoj moramo spremeniti to mesto in to državo, da si bodo otroci želeli ostati v njej."

Na protestu je prišlo do incidenta. Pripadniki t. i Ljudske patrulje so napadli tujca, je poročal N1, in ga oklofutali.