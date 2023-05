Na sobotnem protestnem shodu v Beogradu več deset tisoč ljudi

Na začetku shoda so protestniki ponovili zahteve po prenehanju spodbujanja in ignoriranja nasilja, protestniki pa so pozivali k odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

V Beogradu je v soboto potekal že četrti shod proti nasilju, h kateremu so tako kot k predhodnim v luči smrtonosnih napadov v začetku meseca pozvale nevladne organizacije in opozicija. Več deset tisoč ljudi je blokiralo središče Beograda in sklenilo obroč okrog sedeža Radiotelevizije Srbije. Nov protestni shod so napovedali za prihodnji petek.

Na začetku shoda so protestniki ponovili zahteve po prenehanju spodbujanja in ignoriranja nasilja, protestniki pa so pozivali k odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, poročajo srbski mediji in hrvaška tiskovna agencija Hina.

Množica ljudi v sobotnem sprevodu je kljubovala dežju in sklenila obroč okrog četrti, kjer se nahaja sedež Radiotelevizije Srbije (RTS). Protestniki poročanja RTS ne vidijo kot podajanja informacij v javnem interesu, temveč kot nekritično podvrženo sedanji oblasti.

Protestni shod se je končal nekaj po 20. uri, pri čemer so organizatorji iz proevropske opozicije dejali, da so državljani "izbojevali veliko zmago", ker je o njihovih zahtevah poročala tudi RTS.

Protest potekal mirno, incidenti po urandem zaključki shoda

Sobotnemu protestu, ki je tako kot prejšnji trije potekal mirno, je sicer sledilo več incidentov, ko je več skupin ljudi po uradnem zaključku shoda poskušalo na silo vstopiti v prostore RTS in srbskega parlamenta, a so jim to preprečili predstavniki opozicije in varnostniki.

Organizatorji shoda Srbija proti nasilju so se distancirali od "skupine neodgovornih ljudi" in v sporočilu za javnost ocenili, da je bil njihov cilj "diskreditirati upravičeno nezadovoljstvo in proteste državljanov".

Dodali so, da so o skupinah provokatorjev že pred začetkom shoda obvestili policijo in jo pozvali, naj jih odstrani. Predstavnik opozicijske Ljudske stranke Miroslav Aleksić je za srbsko televizijo N1 povedal, da gre za "vodeno ekipo, ki deluje v interesu Vučićevega režima in nima nobene zveze s protestom".

Nov shod proti nasilju prihodnji petek

Organizatorji protesta so sporočili, da pogovorov s predsednikom Srbije ne bo, dokler ne bodo izpolnjene vse zahteve državljanov, ki "si želijo živeti v normalni in varni državi". Pozvali so k udeležbi na novemu protestnemu shodu, ki bo potekal prihodnji petek.

Med drugim zahtevajo odstavitev vodstva RTS in odvzem nacionalnih frekvenc komercialnima provladnima televizijama Pink in Happy zaradi kršenja zakonodaje, spodbujanja nasilja in nemoralnosti ter predvajanja programov, ki spodbujajo kriminal in agresijo.

Na seznamu zahtev so tudi razrešitev notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostne agencije (BIA) Aleksandra Vulina ter sprejem ponujenega odstopa ministra za izobraževanje Branka Ružića.