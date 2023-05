V Beogradu že četrti shod proti nasilju #foto

V Beogradu danes poteka že četrti shod proti nasilju, h kateremu so tako kot k predhodnim v luči smrtonosnih napadov v začetku meseca pozvale nevladne organizacije in proevropska opozicija. Zbrani so krenili izpred poslopja srbskega parlamenta, shod pa naj bi zaključili z oblikovanjem obroča okrog stavbe srbske nacionalne radiotelevizije.

Organizatorji so udeležence pozvali, naj na zborovanje prinesejo rože kot simbol boja proti nasilju pa tudi kot simbol žalovanja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na zborovanju so predstavniki opozicije kot že na treh predhodnih pozivali k ustavitvi spodbujanja nasilja v javnem prostoru pa tudi k institucionalni odgovornosti. Foto: Reuters

Konkretno so med drugim znova zahtevali menjavo članov sveta za regulacijo elektronskih medijev (REM), odvzem nacionalnih frekvenc televizijama TV Pink in TV Hepi zaradi promocije nasilja, pa tudi menjavo notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina.

Pred tem je v Beogradu v petek potekal shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića, ki so se ga udeležili podporniki vlade iz vse Srbije in sosednjih držav. Na njem se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so prišli izrazit podporo Vučiću in vladi po dveh smrtonosnih strelskih napadih v državi v začetku maja.

Vučić, ki se je danes poslovil z vrha SNS, je bil že v preteklosti kritičen do protestov proti nasilju, češ da opozicija izkorišča tragedijo sebi v prid.

Proteste proti nasilju proevropska opozicija organizira po dveh strelskih napadih, ki sta pretresla državo. Foto: Reuters

V napadu 3. maja je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil devet učencev in varnostnika. Dan kasneje pa je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.

Foto: Reuters

Foto: Reuters