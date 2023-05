Pristaši srbskega predsednika se stekajo v Beograd

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Beogradu je za danes napovedan shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), na katerega po navedbah sindikalnih predstavnikov s pritiski silijo delavce v javnih podjetjih in podjetjih, ki poslujejo z državo. Srbski mediji poročajo tudi o množičnih organiziranih brezplačnih prevozih na shod iz vseh koncev Srbije in sosednjih držav.

"Vučićevi sendvičarji" je porogljiv naziv za Vučićeve pristaše, ki se na zahtevo njegove SNS nenehno udeležujejo katerih koli shodov in v zameno za to na avtobusu dobijo sendvič. Tudi danes delijo sendviče in vrečke s podobo Aleksandra Vučića, poroča index.hr.

"Najprej so mi v šali rekli, da grem v petek na sprehod, česar sploh nisem jemal resno. Potem so se začeli pritiski, da moram priti na Vučićev shod, kajti če ne pridem, bom od ponedeljka naprej že videl, kje bom delal," je za portal Nova.rs povedal N.R., uslužbenec beograjske pošte, o pritiskih na zaposlene v tem državnem podjetju. Mediji že nekaj dni poročajo o pritisku in prisili pri udeležbi na shodu, uslužbenec pošte N. R. pa pravi, da ni več prepričan, ali se sploh želi vrniti v takšen kolektiv.

Na družbenih omrežjih se že pojavljajo tudi duhoviti komentarji shoda. "J***, tolikšnega odra ni premogla niti Lepa Brena, ko je v 90-ih prepevala v Bolgariji," je začivkal eden od uporabnikov.

Vikend v srbski prestolnici bo napet

Beograd je v pričakovanju napetega vikenda. Danes se zbirajo Vučićevi simpatizerji na "največjem shodu v zgodovini na območju Srbije", medtem ko je za jutri napovedan nov velik protest zbranih državljanov pod sloganom Za Srbijo brez nasilja.

Kot je med pogovorom na televiziji Pink med drugim dejal Vučić, naj bi množica Srbov prišla tudi s Kosova, zatrdil pa je tudi, da se kljub zahtevam opozicije nikakor ne namerava umakniti.

Je pa lastnik provladne televizije Pink Željko Mitrović sporočil, da bo po strelskih napadih na priporočilo srbskega predsednika Aleksandra Vučića najkasneje v desetih dneh ukinil resničnostni šov Zadruga, poroča STA. Tovrstni šovi predstavljajo skoraj tretjino programa na TV Pink, kar je tudi eden od razlogov opozicije za zahtevo po odvzemu nacionalne frekvence tej televiziji.