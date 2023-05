Vučić odstopil s čela Srbske napredne stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Mislim, da je potreben nekoliko drugačen pristop, da bi združil večje število tistih, ki se želijo boriti za zmago domoljubne in uspešne Srbije," je na izredni seji sveta stranke SNS dejal Vučić in s tem utemeljil svoj odstop s položaja predsednika vladajoče stranke.

Poudaril je, da stranke ne namerava zapustiti, ob tem pa je opisal 15 let obstoja SNS, ki se je po njegovih ocenah uspela uveljaviti kot ključni politični akter v državi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"V tem času, kljub najbolj brutalni kampanji proti nam - v štirih letih, ko smo bili opozicija in enajstih, v katerih smo spreminjali Srbijo, je SNS postal ključni akter, ki spreminja življenja ljudi na bolje, zagotavlja boljši standard, ustvarja delovna mesta ter ohranja mir in stabilnost v državi," je dejal.

Vučić je za svojega naslednika predlagal obrambnega ministra Miloša Vučevića, ki so ga nato v stranki tudi izvolili. Ob prevzemu položaja je Vučević izjavil, da se politika SNS ne bo spremenila ter se Vučiću zahvalil za enajst let odličnega vodenja stranke in boja za razvoj Srbije.

"Ostajamo stranka, ki je motor razvoja naše domovine, ki neguje in ohranja tradicionalne vrednote srbskega naroda, ki se bo politično zavzemala za ohranitev Kosova v sestavi Srbije in bo skrbela za interese srbske skupnosti po svetu, zlasti na območju nekdanje Jugoslavije, in stranka, ki bo zanesljiv partner predsedniku republike Vučiću," je dodal.

Vučić ustanavlja novo giabnje

Vučić je nedavno napovedal, da namerava v prihodnosti oblikovati novo gibanje, in sicer Narodno gibanje za državo, ki naj bi vključevalo ugledne intelektualce, umetnike in druge javne osebnosti ter naj bi se postopoma povezalo s stranko SNS.

To je danes naznanil tudi Vučević in dejal, da SNS že sodeluje pri oblikovanju gibanja. "Več konkretnih informacij o tem pa bo znanih konec junija," je še dodal.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil Bojan Klačar, vodja centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid), si Vučić z gibanjem želi zagotoviti nov predsedniški mandat in se izogniti morebitni krizi, ki bi lahko potencialno izbruhnila znotraj SNS.