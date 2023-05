V Beogradu na provladnem shodu več deset tisoč ljudi

Na shodu se je po navedbah srbskih medijev zbralo več deset tisoč ljudi. Ploščad pred parlamentom v srbski prestolnici je bila polna že pred uradnim začetkom ob 19. uri, nabito polni pa so bili tudi Pionirski park, Trg Nikole Pašića, Bulvar Kralja Aleksandra in številne druge ulice v širšem središču mesta.

V Beogradu je bil nocoj shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića, ki so se ga udeležili podporniki vlade iz vse Srbije in sosednjih držav. Na njem se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so prišli izrazit podporo Vučiću in vladi po dveh smrtonosnih strelskih napadih v državi v začetku maja.

Vučić je svoje privržence k udeležbi na današnjem shodu pozval po prvem množičnem protestu opozicije po dveh strelskih napadih v Srbiji, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik v začetku maja ubila skupno 18 ljudi. Opozicijski protesti, na katerih so krivdo za stanje srbske družbe, ki je privedlo do strelskih napadov, pripisali vladi, so namreč zamajali Vučićevo dolgoletno vladavino. Nov protest opozicije bo predvidoma v soboto.

V današnjem govoru pred množico se je Vučić zbranim najprej zahvalil za udeležbo kljub dežju, nato pa jih je pozval k minuti molka za žrtve omenjenih strelskih napadov. Zatem je napovedal, da bo po shodu in ob današnjih incidentih na Kosovu, kjer so se v več občinah pojavili nemiri, potekala seja srbskega sveta za nacionalno varnost.

"Zaradi tega in zaradi vsega, kar se nam je zgodilo, bolj kot kadarkoli potrebujemo enotnost," je menil in v luči strelskih napadov dodal, da morajo o tem učiti tudi svoje otroke. Ob tem je povedal, da danes zadnjič nastopa kot predsednik SNS in da bodo stranko prevzeli "neki čudoviti ljudje".

Vučić je danes naznanil tudi, da bodo kmalu po prazniku Vidov dan 28. junija začeli formiranje Gibanja za narod in državo, katerega sedež bo SNS. Več podrobnosti o tem ni podal. Foto: Guliver Image

Srbski mediji so poročali o množičnih organiziranih brezplačnih prevozih na shod iz vseh koncev Srbije, srbske entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske, s severa Kosova in iz Severne Makedonije. Prav tako so poročali, da naj bi na ljudi pritiskali, da se udeležijo shoda.

Med številnimi govorniki je bil tudi srbski zunanji minister Ivica Dačić, ki je dejal, da nikoli ni verjel, da bo kdaj govoril na shodu, posvečenem boju proti nasilju, in to nasilju Srbov nad Srbi. Po njegovih besedah je pomembno izkazati spoštovanje do žrtev, sočustvovanje z veliko bolečino in podpreti zatiranje nasilja in nasilnežev, da se kaj podobnega v Srbiji nikoli več ne bi ponovilo.

Obregnil se je tudi ob proteste proti nasilju v organizaciji srbske opozicije in dejal, da oni ne organizirajo shodov za to, ker jim je mar za otroke, temveč v želji, da bi prišli na oblast, poroča srbski spletni portal televizije N1.

Na zborovanju je spregovoril tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je dejal, da ima Srbija sijajnega predsednika, zahvaljujoč kateremu Srbe in Madžare veže zgodovinsko prijateljstvo. "Naša skupna zgodovina nas je postavila pred številne preizkušnje. Pogosto smo drug drugega dojemali kot sovražnika, danes pa se je vse spremenilo in postali smo bratski narodi," je poudaril in se zahvalil Vučiću.

Po besedah Szijjarta Srbijo in Madžarsko "napadajo", ker ne želita pripomoči k nadaljnjemu zaostrovanju vojne v Ukrajini. "Ti napadi se ne bodo nehali niti v prihodnje. Napadali nas bodo, ker se ne morejo sprijazniti s tem, da Madžari in Srbi sledimo svoji nacionalni poti in da smo uspešni," je menil prvi mož madžarske diplomacije.