Po streljanju v Srbiji: deček zaradi hudih poškodb na zdravljenje v ZDA

Đerlek je danes za RTS pojasnil, da že pripravljajo dokumentacijo za dečkovo zdravljenje v Chicagu, država bo krila vse stroške.

Pred bolniki dolga rehabilitacija

Vsi ranjeni so po besedah Đerleka stabilni in zunaj smrtne nevarnosti. Najslabše je stanje bolnice, ki so ji odstranili ledvico in ji bodo operirali tudi ožilje, sledi pa ji bolnica s poškodbo prsnega koša, ki čaka še na ortopedsko operacijo. Deklici z dvema strelnima ranama so odstranili ledvico. Ima poškodovana jetra, operirali so ji tudi črevesje, predvidenih pa je še več operacij.

Đerlek je ocenil, da bo minilo veliko časa, preden bodo okrevali vsi bolniki. Poleg rehabilitacije bodo po njegovih besedah potrebovali psihosocialno pomoč.

"Takšni stresni dogodki, ki jih nihče ni pričakoval, puščajo hude posledice na duševnem zdravju - za starše, učence, učitelje. Prepričan sem, da bomo zagotovili kakovostno zdravstveno oskrbo za vse, ki so to doživeli," je še dejal.

V dveh strelskih napadih v Srbiji sta 13-letnik in 20-letnik v začetku maja ubila skupno 18 ljudi. 13-letni učenec je na svoji osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu z očetovo pištolo ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa jih je sedem, od katerih je kasneje umrla še ena deklica. Dan kasneje je 20-letnik z avtomatskim orožjem in pištolo v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem, ranil pa 14 ljudi, večinoma mladih.

Ob tem so danes z državnega tožilstva v Smederevu sporočili, da je policija aretirala strica 20-letnega napadalca iz Kragujevca. Zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja ter prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi bo pridržan 48 ur.