Na severu Kosova po konfliktih danes mirno

Kosovska policija ostaja prisotna na območju in napoveduje nadaljnje ukrepe za zagotavljanje varnosti za vse ljudi in preprečevanje kriminalnih dejanj. Foto: Reuters

Po nemirih, ki so v petek izbruhnili na severu Kosova, je danes tam po navedbah kosovske policije mirno. Na cestah ni več blokad, promet poteka normalno tudi prek mejnih prehodov na območju. Konflikt med srbskimi prebivalci in kosovsko policijo je izbruhnil, ko je slednja pomagala novim županom prevzeti položaje v tamkajšnjih občinskih stavbah.

Srbski prebivalci so poskušali županom, etničnim Albancem, preprečiti vstop v občinske stavbe v krajih Zubin Potok, Leposavić in Zvečan. Med stranema so izbruhnili spopadi, policija je uporabila solzivec in šok bombe, več ljudi je bilo poškodovanih.

Navaja, da je bilo ranjenih pet policistov, tri vozila Eulexa so bila poškodovana, eno pa zažgano, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Stopnja pripravljenosti srbske vojske na najvišji ravni

Zaradi petkovega dogajanja je srbski predsednik Vučić stopnjo pripravljenosti srbske vojske dvignil na najvišjo raven ter odredil premik vojakov proti meji s Kosovom.

Evropska unija je v odzivu obsodila spopade, v katere je vodil poskus novoizvoljenih županov, da vstopijo v občinske stavbe. Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika Peter Stano je v izjavi tudi obžaloval napade na patrulje civilne misije EU, Eulex, ki da mora svoj mandat opravljati v miru.

"Vsak mora sprejeti ukrepe za umiritev napetih razmer in ponovno vzpostavitev miru. EU ne bo sprejela nobenih nadaljnjih enostranskih ali provokativnih dejanj, ohranjanje miru in varnosti na terenu pa mora biti prednostna naloga," je še sporočil. Spomnil je tudi na stališče EU, da nedavne volitve ne nudijo dolgoročne politične rešitve za tamkajšnje občine.

Lokalne volitve v štirih občinah na severu Kosova so potekale konec aprila večinoma brez udeležbe srbske skupnosti, ki je volitve bojkotirala. Gibanje Samoodločba kosovskega premierja Albina Kurtija je razglasilo zmago v občinah Leposavić in Severna Mitrovica, medtem ko so v Zvečanu in Zubinu Potoku zmagali kandidati Demokratske stranke Kosova, vsi etnični Albanci.